В Краснодаре обнаружили около 500 неправильных шлагбаумов

В мэрии Краснодара 9 марта обсудили ход работ по приведению шлагбаумов и других заграждений в соответствие новым правилам противопожарного режима

Напомним, с 1 января 2021 года в России вступили в силу правила противопожарного режима, которые конкретизировали требования к установке шлагбаумов и других ограничителей въезда во дворы многоквартирных домов. После чего 1 февраля глава Краснодара поручил проверить законность установки шлагбаумов во дворах.

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Согласно новым правилам, ворота и шлагбаумы должны немедленно открываться при подъезде пожарной и аварийной техники. Они должны либо автоматически открываться при срабатывании пожарной сигнализации или находиться под круглосуточным наблюдением охранника или консьержа. Последний при этом может работать удалённо, если есть видео- и аудиосвязь с ограждением. Шлагбаумы, рамки и ворота, открывающиеся только с помощью индивидуального чипа, — незаконны.

О новых правилах жильцов информируют УК, ТСЖ и ЖСК. На общем собрании собственники должны решить, демонтировать ограждение или привести его в соответствие закону.

«Хочу сказать, что штрафные санкции действительно есть. Они распространяются на граждан, должностных и юридических лиц. Цифры немалые. На юридическое лицо размер штрафа — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей», — подчеркнул начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

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Он также рассказал, что в администрацию поступают запросы от граждан о том, кто согласовывает установку шлагбаума и как это сделать. Казликин объяснил, что согласно пункту 71 Правил противопожарного режима, главное, — чтобы пожарная машина при подъезде к многоквартирному дому могла беспрепятственно проехать.

«Если пожарный автомобиль подъехал и у него есть возможность проехать, не тратя время на демонтаж, — этого достаточно. Ничего согласовывать не нужно», — подчеркнул чиновник.