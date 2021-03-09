В Краснодаре обнаружили около 500 неправильных шлагбаумов
В мэрии Краснодара 9 марта обсудили ход работ по приведению шлагбаумов и других заграждений в соответствие новым правилам противопожарного режима
Напомним, с 1 января 2021 года в России вступили в силу правила противопожарного режима, которые конкретизировали требования к установке шлагбаумов и других ограничителей въезда во дворы многоквартирных домов. После чего 1 февраля глава Краснодара поручил проверить законность установки шлагбаумов во дворах.
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Согласно новым правилам, ворота и шлагбаумы должны немедленно открываться при подъезде пожарной и аварийной техники. Они должны либо автоматически открываться при срабатывании пожарной сигнализации или находиться под круглосуточным наблюдением охранника или консьержа. Последний при этом может работать удалённо, если есть видео- и аудиосвязь с ограждением.
Шлагбаумы, рамки и ворота, открывающиеся только с помощью индивидуального чипа, — незаконны.
О новых правилах жильцов информируют УК, ТСЖ и ЖСК. На общем собрании собственники должны решить, демонтировать ограждение или привести его в соответствие закону.
«Хочу сказать, что штрафные санкции действительно есть. Они распространяются на граждан, должностных и юридических лиц. Цифры немалые. На юридическое лицо размер штрафа — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей», — подчеркнул начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.
Статья Юга.ру о шлагбаумах по дворах:
Он также рассказал, что в администрацию поступают запросы от граждан о том, кто согласовывает установку шлагбаума и как это сделать. Казликин объяснил, что согласно пункту 71 Правил противопожарного режима, главное, — чтобы пожарная машина при подъезде к многоквартирному дому могла беспрепятственно проехать.
«Если пожарный автомобиль подъехал и у него есть возможность проехать, не тратя время на демонтаж, — этого достаточно. Ничего согласовывать не нужно», — подчеркнул чиновник.
Власти Краснодара выявили около 500 шлагбаумов и заграждений, которые не соответствуют новым правилам. При этом 104 конструкции находились на муниципальной земле, 44 из них уже демонтировали. Городские власти устанавливают собственников земельных участков, на которых размещены остальные 400 заграждений, чтобы направить информацию в надзорные органы.