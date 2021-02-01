В Краснодаре хотят проверить законность установки шлагбаумов во дворах жилых домов

Напомним, с 1 января 2021 года в России вступили в силу правила противопожарного режима , которые конкретизировали требования к установке шлагбаумов и других ограничителей въезда во дворы многоквартирных домов. Кроме того, изменения запретили использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией.

На главной городской планерке 1 февраля власти Краснодара обсудили новые правила. Мэр Евгений Первышов поручил обследовать территории и найти незаконно установленные либо неподходящие по требованиям ограничители движения.

Согласно новым правилам, пожарная техника должна круглосуточно иметь возможность заехать в любой двор, добавили в пресс-службе администрации Краснодара. Первышов поручил проверить и, если эти требования не выполняются, то шлагбаумы и иные ограничители демонтируют.