В Краснодаре хотят проверить законность установки шлагбаумов во дворах жилых домов
Власти Краснодара 1 февраля сообщили, что в городе проверят законность установки шлагбаумов
Напомним, с 1 января 2021 года в России вступили в силу правила противопожарного режима, которые конкретизировали требования к установке шлагбаумов и других ограничителей въезда во дворы многоквартирных домов. Кроме того, изменения запретили использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией.
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На главной городской планерке 1 февраля власти Краснодара обсудили новые правила. Мэр Евгений Первышов поручил обследовать территории и найти незаконно установленные либо неподходящие по требованиям ограничители движения.
Согласно новым правилам, пожарная техника должна круглосуточно иметь возможность заехать в любой двор, добавили в пресс-службе администрации Краснодара. Первышов поручил проверить и, если эти требования не выполняются, то шлагбаумы и иные ограничители демонтируют.
Глава города отметил, что те ограничители, которые открывает диспетчер или охранник при нажатии кнопки, под нарушение не попадут. Однако шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота определённых конструкций, которые открываются только с помощью индивидуального чипа, нужно либо переоборудовать, либо демонтировать.