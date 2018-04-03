Власти Кубани: В Сочи пожарные не могли подъехать к горевшей пятиэтажке 40 минут

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил, что месторасположение сочинского дома, в котором произошел пожар, не позволило спасателям оперативно потушить возгорание

Об этом замглавы Краснодарского края написал на своей странице в Facebook.

«Сгоревший дом расположен на участке, который изначально был предназначен под индивидуальное жилищное строительство. И там, по документам, должен находиться частный дом высотой не более трех этажей. В итоге — пятиэтажка с полностью деревянной мансардой и деревянной крышей четвертого этажа. Не удивительно, что именно два верхних этажа полностью выгорели за 40 минут. Те самые 40 минут, пока пожарные пытались сначала проехать к дому, а затем найти в округе гидрант и протянуть рукав к очагу возгорания», — написал Алексеенко.

По его словам, ЖК «Панорама», в котором произошел пожар, вызывает массу вопросов. В эксплуатацию он был введен по решению суда как многоквартирный дом. Стоящая в 10 метрах аналогичная пятиэтажка под названием ЖК «Панорама-2» тоже введена в эксплуатацию судом, но уже как ИЖС.

«Администрация Сочи отказала застройщику выдать документы на самострой. И застройщик пошел в суд. Там выносят решение на основании тех или иных документов. В данном случае — на основании заключения экспертной организации. Как правило, на этой стадии суды вводят в заблуждение недостоверными результатами экспертизы», — пояснил вице-губернатор.

Он уточнил, что это заключение власти подробно изучат. Необходимо понять, какая организация его выдала, а также изучить все остальные экспертные заключения. В случае несоответствий к ответственности привлекут экспертов.

«Но это не должно стать разовой акцией. Необходимо подойти системно: изучить и понять весь пул экспертных организаций. Те заключения, которые они выдают, это не просто бумажки — за ними могут стоять чрезвычайные ситуации и жизни людей. Сейчас экспертные заключения выдаются на любой вкус, и это как минимум непонятно. А в основе всего лежит безответственность. Спросят в первую очередь с органов власти, судов. А "слабое звено", которое порождает страшные ситуации, остается в стороне», — сказал замглавы края.

Алексеенко добавил, что власти намерены радикально менять такую систему.