Вакцинация, паводки, кинозалы на селе. Власти Адыгеи обсудили проблемы и планы развития республики

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 26 апреля провел планерное совещание Кабинета министров республики

В начале мероприятия руководитель региона подчеркнул, что властям придется внести коррективы в свою работу — с учетом приоритетов, которые назвал президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию. По мнению Мурата Кумпилова, необходимо уделить внимание социальному блоку — работе МФЦ, учреждений культуры, здравоохранения, образования и соцзащиты.

Читайте также:

На совещании оценили результаты кампании по борьбе с COVID-19. В минздраве Адыгеи сообщили, что сейчас в регионе работают 32 пункта вакцинации, прививки получили более 20 тыс. местных жителей. Глава республики поручил усилить информирование граждан и организовать обход, а также увеличить число тестирований на коронавирус.

Помимо этого, Кумпилов поручил не допускать сбои в поставках лекарств для онкобольных

Говоря о мерах защиты от паводков, власти анонсировали в 2021 году проведение капремонта восьми аварийных гидротехнических сооружений, ещё пять объектов готовят к реконструкции.

Читайте также:

При обсуждении темы строительства и благоустройства Кумпилов потребовал, чтобы изменения в генпланы Майкопа и других территорий вносились «обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов». 

«Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства», — призвал руководитель республики.

На заседании рассмотрели пути повышения эффективности бюджетных процессов, увеличения доходов казны, в том числе за счет инвестиций и улучшения экономической ситуации.

В рамках работы по развитию учреждений культуры, Мурат Кумпилов поручил увеличить число кинозалов и модельных библиотек на селе, проводить мероприятия в домах культуры и библиотеках и при этом использовать современные технологии.

Читайте также:

Речь также зашла о грядущих массовых мероприятиях. Так, чтобы избежать скопления людей, в День Победы творческие коллективы выступят на разных площадках.

Помимо этого, власти обговорили возможность проведения республиканского выпускного вечера. Он сможет состояться в очной форме при условии, что в Адыгее сохранится стабильная эпидемиологическая обстановка, а мероприятие организуют с соблюдением  санитарных норм.

Безопасность Библиотеки Бюджет выпускники Здравоохранение Инфраструктура Коронавирус Культурное наследие Майкоп Медицина Мурат Кумпилов Стихийные бедствия

Новости

В Сочи будут судить наркополицейских за вымогательство взятки в 2 млн рублей
В Адыгее назначили нового главу МЧС
В Краснодаре мотоциклист с пассажиром проехал на красный и врезался в машину. Есть жертвы
Из аэропорта Краснодара пустят автобусы на курорты Черноморского побережья
В центре Краснодара загорелся двухэтажный дом
В майские праздники МФЦ Кубани будут работать только один день, и то не полный

Лента новостей

«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
Вчера, 11:23
«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
«Есть меньше мяса и не курить»
23 апреля, 11:43 Партнерский
«Есть меньше мяса и не курить»
А еще онкоуролог рассказал о роботических операциях и консилиумах
«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»
Вчера, 16:20
«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»

Реклама на портале