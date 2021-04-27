В начале мероприятия руководитель региона подчеркнул, что властям придется внести коррективы в свою работу — с учетом приоритетов, которые назвал президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию. По мнению Мурата Кумпилова, необходимо уделить внимание социальному блоку — работе МФЦ, учреждений культуры, здравоохранения, образования и соцзащиты.

На совещании оценили результаты кампании по борьбе с COVID-19 . В минздраве Адыгеи сообщили, что сейчас в регионе работают 32 пункта вакцинации, прививки получили более 20 тыс. местных жителей. Глава республики поручил усилить информирование граждан и организовать обход, а также увеличить число тестирований на коронавирус.

Помимо этого, Кумпилов поручил не допускать сбои в поставках лекарств для онкобольных .