Вакцинация, паводки, кинозалы на селе. Власти Адыгеи обсудили проблемы и планы развития республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 26 апреля провел планерное совещание Кабинета министров республики
В начале мероприятия руководитель региона подчеркнул, что властям придется внести коррективы в свою работу — с учетом приоритетов, которые назвал президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию. По мнению Мурата Кумпилова, необходимо уделить внимание социальному блоку — работе МФЦ, учреждений культуры, здравоохранения, образования и соцзащиты.
На совещании оценили результаты кампании по борьбе с COVID-19. В минздраве Адыгеи сообщили, что сейчас в регионе работают 32 пункта вакцинации, прививки получили более 20 тыс. местных жителей. Глава республики поручил усилить информирование граждан и организовать обход, а также увеличить число тестирований на коронавирус.
Помимо этого, Кумпилов поручил не допускать сбои в поставках лекарств для онкобольных.
Говоря о мерах защиты от паводков, власти анонсировали в 2021 году проведение капремонта восьми аварийных гидротехнических сооружений, ещё пять объектов готовят к реконструкции.
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При обсуждении темы строительства и благоустройства Кумпилов потребовал, чтобы изменения в генпланы Майкопа и других территорий вносились «обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов».
«Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства», — призвал руководитель республики.
На заседании рассмотрели пути повышения эффективности бюджетных процессов, увеличения доходов казны, в том числе за счет инвестиций и улучшения экономической ситуации.
В рамках работы по развитию учреждений культуры, Мурат Кумпилов поручил увеличить число кинозалов и модельных библиотек на селе, проводить мероприятия в домах культуры и библиотеках и при этом использовать современные технологии.
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Речь также зашла о грядущих массовых мероприятиях. Так, чтобы избежать скопления людей, в День Победы творческие коллективы выступят на разных площадках.
Помимо этого, власти обговорили возможность проведения республиканского выпускного вечера. Он сможет состояться в очной форме при условии, что в Адыгее сохранится стабильная эпидемиологическая обстановка, а мероприятие организуют с соблюдением санитарных норм.