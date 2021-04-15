Семьи с детьми в Адыгее будут получать ежемесячные выплаты на первого ребенка

Жителям Адыгеи в апреле напомнили о мерах для укрепления материальной поддержки семей с детьми

Так, на первых детей, рожденных с 2018 года, родители смогут получить ежемесячную выплату. С 2020 года круг право на нее предоставили семьям с более высоким доходом, а срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет.

В министерстве труда и социального развития Адыгеи 15 апреля рассказали, что материальная поддержка семей с детьми дифференцируется в зависимости от очередности появления ребенка, что способствует повышению уровня рождаемости. В республике реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Начальник отдела по делам детей, женщин и семьи Минтруда и соцразвития Адыгеи Саида Стрикачева рассказала, что жители республики могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения.

«Надо помнить, что выплата осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением», — уточнила Стрикачева.

С начала реализации проекта количество получателей ежемесячной выплаты достигло 3 тыс. 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года.

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году в Адыгее потратили почти 52 млн рублей на выплаты для детей из нуждающихся семей.