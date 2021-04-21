Треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал 21 апреля, как в республике реализуют послание президента
Напомним, Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он поднял вопросы развития России в постковидных условиях. В частности шла речь о поддержке здравоохранения, демографии, экологического благополучия, образования, поддержке отечественной экономики и бизнеса, финансовой стабильности страны, привлечения инвестиций.
Обращение выслушали члены Совета Федерации, Правительства, а также губернаторский корпус. Среди них присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что в республике активно реализуют поручения президента в области социального развития. Так, каждый третий житель республики получил социальную поддержку от государства.
«В Послании Президента РФ — базовые задачи по развитию в постковидной реальности. Даны конкретные поручения для развития экономики, повышения доходов граждан и увеличения продолжительности жизни населения. Как подчеркнул Президент, приоритетом деятельности остается сбережение народа, на что и направлены все поручения Президента РФ. Наша прямая обязанность — их выполнить, чтобы обеспечить условия для опережающего развития региона, повышения благосостояния наших жителей», — подчеркнул Кумпилов.
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Он добавил, что в республике продолжат развивать инфраструктуру, туризм, строительство, а также будут привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места.
Напомним, в середине апреля в одном из микрорайонов Майкопа привели в порядок дворовые территории, а в Адыгейске после ремонта открыли Центр народной культуры.