Треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии

Напомним, Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он поднял вопросы развития России в постковидных условиях. В частности шла речь о поддержке здравоохранения, демографии, экологического благополучия, образования, поддержке отечественной экономики и бизнеса, финансовой стабильности страны, привлечения инвестиций.

Обращение выслушали члены Совета Федерации, Правительства, а также губернаторский корпус. Среди них присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что в республике активно реализуют поручения президента в области социального развития. Так, каждый третий житель республики получил социальную поддержку от государства.