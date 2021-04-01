В Адыгее в День Победы все-таки пройдет Бессмертный полк

Адыгея

Распечатать

Власти Адыгеи 1 апреля обсудили подготовку празднования Дня Победы

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса в Адыгее не удалось отметить юбилей победы в Великой Отечественной войне в традиционной праздничной обстановке. Все патриотические акции и мероприятия прошли в онлайн-формате.

На заседании республиканского оргкомитета «Победа» 1 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что эпидобстановка стабилизировалось. Это позволяет 9 мая принять участие во всероссийских патриотических акциях. Так, в шествии «Бессмертного полка» пройдут юнармейцы и курсанты-летчики с портерами Героев войны.

Кроме того, в республике пройдут праздничные концерты и театрализованные представления. Из 89 фронтовиков только 10 смогут лично присутствовать на торжестве. Глава республики поручил организовать для них адресную помощь и поздравления. 

«День Победы — это праздник, который объединяет всех жителей страны. И мы его должны провести достойно. Вне рамок праздничных мероприятий важно продолжать работу по увековечению памяти фронтовиков, проводить разъяснительную деятельность среди подрастающего поколения, которое должно чтить подвиг народа и хорошо ориентироваться в историческом прошлом своей страны»,  отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что все торжественные мероприятия должны пройти с соблюдением ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани пройдёт казачий парад и парад Победы, но без зрителей.

День Победы

Новости

В Адыгее в День Победы все-таки пройдет Бессмертный полк
Отель Kempinski в Геленджике ждет ребрендинг из-за угрозы банкротства
Власти Ейска заявили, что жалоб на коррупцию в детсадах не было. Однако СК завел уже два дела на заведующих
В Геленджике начали готовиться к курортному сезону раньше срока
Веревочный парк, катамараны и шахматы. Краснодарцы проголосовали за то, что хотят видеть на «Солнечном острове»
В Краснодаре на ФМР начали устанавливать шлагбаумы во дворах. Из-за этого жители семи многоэтажек оказались отрезаны от дороги

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Вчера, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
31 марта, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?
«А на море чистый песок»
31 марта, 16:36
«А на море чистый песок»
Экопляж откроется этим летом в Анапе

Реклама на портале