В Адыгее в День Победы все-таки пройдет Бессмертный полк

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса в Адыгее не удалось отметить юбилей победы в Великой Отечественной войне в традиционной праздничной обстановке. Все патриотические акции и мероприятия прошли в онлайн-формате.

На заседании республиканского оргкомитета «Победа» 1 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что эпидобстановка стабилизировалось. Это позволяет 9 мая принять участие во всероссийских патриотических акциях. Так, в шествии «Бессмертного полка» пройдут юнармейцы и курсанты-летчики с портерами Героев войны.

Кроме того, в республике пройдут праздничные концерты и театрализованные представления. Из 89 фронтовиков только 10 смогут лично присутствовать на торжестве. Глава республики поручил организовать для них адресную помощь и поздравления.

«День Победы — это праздник, который объединяет всех жителей страны. И мы его должны провести достойно. Вне рамок праздничных мероприятий важно продолжать работу по увековечению памяти фронтовиков, проводить разъяснительную деятельность среди подрастающего поколения, которое должно чтить подвиг народа и хорошо ориентироваться в историческом прошлом своей страны», — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что все торжественные мероприятия должны пройти с соблюдением ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани пройдёт казачий парад и парад Победы, но без зрителей.