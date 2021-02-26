Центр Краснодара начнут делать пешеходным в этом году

Краснодарский край

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Власти Краснодара 26 февраля обсудили реализацию проекта «7 улиц»

Напомним, 18 декабря 2020 года в Краснодаре состоялся городской совет по дорогам и транспорту, на котором главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Согласно нему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров сделают более пешеходными. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

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26 февраля в Краснодаре состоялось заседание политического консультативного совета. Глава города Евгений Первышов рассказал, что сейчас главный пешеходный проект — улица Красная. Однако она перегружена транспортом и людьми. Поэтому при развитии исторического центра необходимо развивать и другие улицы, которые могут стать новыми точками притяжения.

По мнению мэра, в новых пешеходных зонах предприниматели смогут оборудовать летние кафе и магазины, а также лучше следить за историческими зданиями. Кроме того, появится возможность высадить деревья.

«Этот проект мы начнем реализовывать в течение года. Начнем с одного участка, чтобы жители привыкли и поняли преимущества такого подхода. И, конечно, чтобы привыкли автомобилисты», — поделился планами Первышов.

Также сейчас специалисты прорабатывают создание музейно-выставочного комплекса на территории городской больницы № 1. Идет подбор участка, куда медучереждение могло бы переехать из этого исторического здания.

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Вице-мэр Антон Смертин в своем телеграм-канале напомнил, что проект «7 улиц» подразумевает сужение проезжей части и расширение тротуаров на участках семи улиц в историческом центре Краснодара:

  • на улице Пашковской в границах Рашпилевской и Красноармейской;
  • на улице Карасунской в границах Рашпилевской и Красноармейской;
  • на улице Чапаева в границах Рашпилевской и Красноармейской;
  • на улице Рашпилевской в границах Гимназической и Длинной;
  • на улице Красноармейской в границах Гимназической и Длинной;
  • на улице Красной в границах Советской и Длинной;
  • на улице Коммунаров в границах Ленина и Длинной.

Проект предполагает создание велосипедной дорожки, а также увеличение пешеходной зоны и зоны летних кафе от 30% до 70%.

«Сейчас «7 улиц» — это скорее концепция, а не готовый проект под ключ. Впереди многочисленные обсуждения с жителями, экспертами и общественниками», — уточнил Смертин.

Благоустройство Дороги Историческая среда Исторический центр Краснодар Наталья Машталир

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