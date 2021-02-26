Центр Краснодара начнут делать пешеходным в этом году

Напомним, 18 декабря 2020 года в Краснодаре состоялся городской совет по дорогам и транспорту, на котором главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Согласно нему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров сделают более пешеходными. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

26 февраля в Краснодаре состоялось заседание политического консультативного совета. Глава города Евгений Первышов рассказал, что сейчас главный пешеходный проект — улица Красная. Однако она перегружена транспортом и людьми. Поэтому при развитии исторического центра необходимо развивать и другие улицы, которые могут стать новыми точками притяжения.

По мнению мэра, в новых пешеходных зонах предприниматели смогут оборудовать летние кафе и магазины, а также лучше следить за историческими зданиями. Кроме того, появится возможность высадить деревья.

«Этот проект мы начнем реализовывать в течение года. Начнем с одного участка , чтобы жители привыкли и поняли преимущества такого подхода. И, конечно, чтобы привыкли автомобилисты», — поделился планами Первышов.

Также сейчас специалисты прорабатывают создание музейно-выставочного комплекса на территории городской больницы № 1. Идет подбор участка, куда медучереждение могло бы переехать из этого исторического здания.