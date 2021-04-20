В центре Краснодара из-за парада казаков ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 апреля состоится парад Кубанского казачьего войска, из-за которого в центре города перекроют проезд

На Кубани 24 апреля отметят 30-ю годовщину реабилитации казачества. В этот день в столице региона устроят парад. Он начнется в 12:00 и пройдет в усеченном составе, без прохождения по улице Красной.

На трибунах будут присутствовать только почетные гости, а зрители смогут посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору, рассказали 20 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Смотрите фоторепортаж:

Из-за шествия казаков в центре города перекроют движение транспорта. С 6:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Красная от Длинной до Калинина;
  • улица Красноармейская от Кузнечной до Пашковской;
  • улицы Будённого и Днинная от Рашпилевской до Седина.

В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что центр освободят от припркованных машин:

  • улица Красная от Длинной до Калинина;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Головатого;
  • улица Будённого от Рашпилевской до Володарского;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Седина;
  • улица Седина от Кузнечной до Длинной;
  • чётная сторона улицы Кузнечной от Красной до Седина.

Ранее Юга.ру писали, что в центре краевой столицы перекрыли участок улицы Чапаева в рацоне пересечения с Красной, а на Карасунской начался масштабный ромонт дороги и тротуаров.

Казачество Краснодар Кубанское казачье войско Парады Транспорт

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В центре Краснодара из-за парада казаков ограничат движение
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