В центре Краснодара из-за парада казаков ограничат движение

В Краснодаре 24 апреля состоится парад Кубанского казачьего войска, из-за которого в центре города перекроют проезд

На Кубани 24 апреля отметят 30-ю годовщину реабилитации казачества. В этот день в столице региона устроят парад. Он начнется в 12:00 и пройдет в усеченном составе, без прохождения по улице Красной.

На трибунах будут присутствовать только почетные гости, а зрители смогут посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору, рассказали 20 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.