В центре Краснодара из-за парада казаков ограничат движение
В Краснодаре 24 апреля состоится парад Кубанского казачьего войска, из-за которого в центре города перекроют проезд
На Кубани 24 апреля отметят 30-ю годовщину реабилитации казачества. В этот день в столице региона устроят парад. Он начнется в 12:00 и пройдет в усеченном составе, без прохождения по улице Красной.
На трибунах будут присутствовать только почетные гости, а зрители смогут посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору, рассказали 20 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Из-за шествия казаков в центре города перекроют движение транспорта. С 6:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по следующим участкам:
- улица Красная от Длинной до Калинина;
- улица Красноармейская от Кузнечной до Пашковской;
- улицы Будённого и Днинная от Рашпилевской до Седина.
В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что центр освободят от припркованных машин:
- улица Красная от Длинной до Калинина;
- улица Красноармейская от Пашковской до Головатого;
- улица Будённого от Рашпилевской до Володарского;
- улица Длинная от Рашпилевской до Седина;
- улица Седина от Кузнечной до Длинной;
- чётная сторона улицы Кузнечной от Красной до Седина.
Ранее Юга.ру писали, что в центре краевой столицы перекрыли участок улицы Чапаева в рацоне пересечения с Красной, а на Карасунской начался масштабный ромонт дороги и тротуаров.