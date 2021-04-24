На улице Московской в Краснодаре начнут строить второй подземный переход и положат асфальт на участке, где переустроили трамвайное кольцо
Власти Краснодара 23 апреля рассказали, как идет строительство трамвайной линии на улице Московской
На месте строительства накануне побывал глава Краснодара Евгений Первышов. Он написал в своем телеграме, что в городе хорошая погода и работы идут сразу на нескольких участках.
Сейчас на улице Петра Метальникова роют котлован для будущего подземного пешеходного перехода. Напомним, строительство перехода началось еще 11 февраля.
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«Конечно, приходится применять сложные инженерные решения, потому что работаем на большой глубине», — отметил Первышов
Второй подземный переход — через улицу Московскую — начнут строить со следующей недели. Там выставят ограждение, а после начнут разработку грунта.
Кроме того, во время майских праздников, до 10-го числа, собираются заасфальтировать участок на перекрестке улиц Московской и Солнечной. Напомним, там разворотное кольцо переустроили раньше срока и движение трамваев в привычном режиме возобновилось 6 апреля. Евгений Первышов поручил, чтобы помимо дорожных работ там благоустроили и озеленили перекресток.
«После завершения всех работ перекресток должен выглядеть лучше, чем раньше. Обязательно надо сделать озеленение», — подчеркнул мэр.
Кроме того, на перекрестке улиц Московской и Гомельской продолжают делать подпорную стену, а по участку, где пройдет новая трамвайная ветка, прокладывают ливнёвку, подготавливают грунт, переустраивают кабельные линии электропередачи и монтируют опоры контактной сети, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, зимой в краевом центре начали строить новую трамвайную ветку протяженностью почти 5,5 км на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка». Диспетчерский пункт сделают на Петра Метальникова. Всего на новой трамвайной линии будет пять остановок.
Также построят два новых подземных пешеходных перехода: через Московскую и через Петра Метальникова. Для маломобильных жителей в каждом переходе будет по два лифта. Строительство трамвайной ветки обойдется почти в миллиард рублей.
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