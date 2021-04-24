Власти Краснодара 23 апреля рассказали, как идет строительство трамвайной линии на улице Московской

На месте строительства накануне побывал глава Краснодара Евгений Первышов. Он написал в своем телеграме, что в городе хорошая погода и работы идут сразу на нескольких участках.

Сейчас на улице Петра Метальникова роют котлован для будущего подземного пешеходного перехода. Напомним, строительство перехода началось еще 11 февраля.

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«Конечно, приходится применять сложные инженерные решения, потому что работаем на большой глубине», — отметил Первышов Второй подземный переход — через улицу Московскую — начнут строить со следующей недели. Там выставят ограждение, а после начнут разработку грунта.

Кроме того, во время майских праздников, до 10-го числа, собираются заасфальтировать участок на перекрестке улиц Московской и Солнечной. Напомним, там разворотное кольцо переустроили раньше срока и движение трамваев в привычном режиме возобновилось 6 апреля. Евгений Первышов поручил, чтобы помимо дорожных работ там благоустроили и озеленили перекресток.

«После завершения всех работ перекресток должен выглядеть лучше, чем раньше. Обязательно надо сделать озеленение», — подчеркнул мэр.

Кроме того, на перекрестке улиц Московской и Гомельской продолжают делать подпорную стену, а по участку, где пройдет новая трамвайная ветка, прокладывают ливнёвку, подготавливают грунт, переустраивают кабельные линии электропередачи и монтируют опоры контактной сети, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, зимой в краевом центре начали строить новую трамвайную ветку протяженностью почти 5,5 км на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка». Диспетчерский пункт сделают на Петра Метальникова. Всего на новой трамвайной линии будет пять остановок.

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