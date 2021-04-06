В Краснодаре запустили движение трамваев по улице Московской

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 апреля открыли проезд по трамвайному кольцу на улице Московской

Напомним, зимой в краевом центре начали строить новую трамвайную ветку на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Из-за этого изменилась схема движения общественного транспорта, а от КубГТУ до Солнечной пустили челночный трамвай № 0. Пассажиры маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22 делали пересадку.

Накануне глава Краснодара Евгений Первышов объявил, что разворотное кольцо на улице Солнечной достроили раньше срока, и трамваи на Московской пустят на два дня раньше запланированного — 6 апреля.

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Утром Первышов проверил о ход работ по строительству трамвайной линии и поделился своими впечатлениями от запуска движения в телеграм-канале.

«Активно готовимся к выходу на основной фронт работ — строительство новой ветки по Московской. После устройства полотна на Московской/Солнечной и установки бордюров необходимо сразу же приступить к восстановлению зелёной зоны на перекрёстке. Эти работы сам проконтролирую. Идём в графике. Пока все отлично», — написал глава города.

Теперь пять трамвайных маршрутов — № 5, 8, 15, 21 и 22 — будут ходить так же, как и до начала переустройства трамвайного полотна, а челночный трамвай № 0 прекратил работу.

На улице Солнечной сделают временную остановку. Сейчас же посадка и высадка пассажиров проводится на конечной остановке челночного трамвая. Кроме того, уже на этой неделе начнется укладка рельсо-шпальной решетки трамвайной линии. А на перекрестке Московской и Петра Метальникова продолжается разработка грунта в месте строительства пешеходного перехода. Его должны построить в октябре этого года.

Отметим, что в телеграм-канале «Транспортная инициатива» сообщили о неполадках во время запуска движения по кольцу. По словам очевидцев, пантограф вагона не доставал до контактного провода в кольце. Ситуацию прокомментировали в телеграм-канале мэрии Краснодара.Там рассказали, что трамваи по кольцу ходят в штатном режиме, однако утром была небольшая приостановка из-за проведения пуско-наладочных работ.

Как писали Юга.ру, с 6 апреля из-за укладки трамвайных рельсов от улицы Автомобильной до переулка Алмазного частично ограничено движение транспорта. Проезд организуют по двум полосам в разном направлении.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

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