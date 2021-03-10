Власти Краснодара рассказали, когда отремонтируют дорогу на улице Московской

Мэрия Краснодара 10 марта ответила на запрос портала Юга.ру о ремонте дороги на улице Московской

Напомним, в Краснодаре 16 января началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Метальникова. Кроме того, власти пообещали позже построить тротуары вдоль всей трамвайной линии.

Портал Юга.ру 2 марта направил запрос в пресс-службу администрации Краснодара, в котором поинтересовался, когда власти планируют отремонтировать проезжую часть на улице Московской. Также редакция спросила, какой протяженностью будет участок для ремонта и в какие сроки работы выполнят.

В пресс-службе мэрии спустя неделю, 10 марта, ответили, что работы по ремонту проезжей части дороги по улице Московской планируют выполнить при завершении строительства трамвайной линии от Солнечной до Петра Метальникова. Проезжую часть отремонтируют вдоль всей новой трамвайной линии. Срок завершения работ по контракту — март 2022 года.