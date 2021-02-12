В Краснодаре начали строить подземный переход на Петра Метальникова

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 февраля стартовало строительство подземного перехода по улице Петра Метальникова

Напомним, в Краснодаре 16 января началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской, которую проложат от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации.

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Проект трамвайной линии также предусматривает строительство двух подземных переходов. 11 февраля начались работы по устройству котлована на месте первого подземного пешеходного перехода через улицу Петра Метальникова. Планируется, что строительство займет около семи месяцев.

Длина тоннеля пешеходного перехода — более 36 метров. В нем будут три лестничных схода. На ступени нанесут полиуретановое тактильное покрытие. Для маломобильных горожан сделают два лифта. Кроме того, в переходе будут антивандальные материалы, современные методы освещения и навигации.

Вместо точечных светильников планируют установить композитные светодиодные панели. Информационные указатели также будут со светодиодной подсветкой.

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Строительство второго подземного перехода, через улицу Московскую, планируется начать в конце весны. Работы также займут около семи месяцев, сообщили 11 февраля в пресс-службе администрации Краснодара.

Благоустройство Краснодар Строительство

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