Движение трамваев по улице Московской в Краснодаре возобновят раньше срока

Напомним, в середине января в краевом центре начали строить новую трамвайную ветку на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Из-за этого изменилась схема движения общественного транспорта, а от КубГТУ до Солнечной пустили челночный трамвай № 0 и пассажирам маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22 приходилось делать пересадку.

Сначала в администрации города планировали возобновить движение трамваев к концу марта, а 31 марта сроки сдвинули до 8 апреля.

5 апреля глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале объявил, что разворотное кольцо на улице Солнечной достроили раньше срока и с 6 апреля трамваи начнут ходить по Московской как прежде.

«Сразу предупреждаю, что еще не готов остановочный комплекс на кольце. Его завершат к концу недели [11 апреля]. Поэтому посадка и высадка пассажиров будет проводиться там, где сейчас находится конечная остановка челночного трамвая», — предупредил мэр и попросил пассажиров «немного потерпеть неудобства».