Движение трамваев по улице Московской в Краснодаре возобновят раньше срока
Власти Краснодара 5 апреля анонсировали возобновление прежней схемы движения трамваев по улице Московской
Напомним, в середине января в краевом центре начали строить новую трамвайную ветку на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Из-за этого изменилась схема движения общественного транспорта, а от КубГТУ до Солнечной пустили челночный трамвай № 0 и пассажирам маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22 приходилось делать пересадку.
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Сначала в администрации города планировали возобновить движение трамваев к концу марта, а 31 марта сроки сдвинули до 8 апреля.
5 апреля глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале объявил, что разворотное кольцо на улице Солнечной достроили раньше срока и с 6 апреля трамваи начнут ходить по Московской как прежде.
«Сразу предупреждаю, что еще не готов остановочный комплекс на кольце. Его завершат к концу недели [11 апреля]. Поэтому посадка и высадка пассажиров будет проводиться там, где сейчас находится конечная остановка челночного трамвая», — предупредил мэр и попросил пассажиров «немного потерпеть неудобства».
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В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в ближайшие дни в районе улиц Московской и Солнечной начнут укладывать рельсошпальную решетку новой трамвайной ветки. Ее будут собирать на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) и привозить на специальных вагонах.
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