Жительница Краснодара пожаловалась на спортшколу, в которой ей предложили покормить ребенка грудью в туалете

В спортивной школе Краснодара посетительнице предложили покормить ребенка грудью в туалете, об этом она рассказала в соцсетях в середине апреля

Историю краснодарки Марины Тихоновой рассказали 21 апреля в родительском медиа «Нет, это нормально». Женщина пришла со своим ребенком на занятие в спортивную школу на улице Яснополянской, где в секциях с детьми занимаются физподготовкой. Ее двухлетняя дочь начала капризничать из-за того, что у нее резались зубы. Тихонова отвела ребенка в сторону и постаралась успокоить. Она покормила ребенка грудью, по ее словам, в специальной одежде. На следующей тренировке, 15 апреля, перед занятием к Тихоновой подошел администратор спортшколы и предупредил, что при необходимости она может покормить ребенка в туалете или за шторой.

Женщина опубликовала в своем инстаграме сторис с вопросом к руководству детской споршколы об организации питания ребенка. В ответ представители учреждения спросили, в каком филиале это произошло. На этом диалог временно прекратился. После этого Мариина Тихонова опубликовала пост в своем инстаграме, где придала огласке историю о спортшколе.

23 апреля портал Юга.ру связался с Мариной Тихоновой. В разговоре с журналистом она объяснила случившееся: «Ребенок начал кричать, и этим бы он гораздо сильнее отвлек от занятия. Я тихо покормила в правильной одежде, и ничего даже не видно было, чтобы кого-то не смутить». Женщина также рассказала, что после ее публикации представители школы прислали видеоответ, в котором о случившемся рассказала тренер ее дочери Юлия. В конце видео, по словам женщины, представитель школы назвала ее дурой. Позже появился другой ролик, уже без оскорблений, а также видео от девушки, которая рассказала, что близко знакома с тем, как ведутся занятия в школе. Она предложила посетить комнату матери и ребенка, которая расположена в другом филиале школы. В этом же видео девушка назвала Тихонову идиоткой.

Бизнес-партнер владельца сети детских спортшкол Сергей Титов рассказал порталу Юга.ру, что сотрудница, которая назвала Тихонову идиоткой, не работает в штате. На вопрос о том, что же произошло, Титов ответил, что посетительницу никто не оскорблял, а видео, в котором есть оскорбления в адрес Титовой, не существует. «Вместо того, чтобы начать разговор по ее негодованию с управляющим школой, она разместила неприятный пост, что мы не разрешаем ей кормить, что мы против грудного вскармливания, хотя это не так. Чтобы хоть как-то оправдаться, мы сняли ролик, в котором рассказали, что мы за грудное вскармливание, мы только против того, чтобы это происходило во время тренировочного процесса», — прокомментировал Титов.