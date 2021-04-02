Адыгея и Фонд содействия реформированию ЖКХ договорились о финансировании капремонта многоэтажек

Власти Адыгеи на совещании 2 апреля обсудили с Фондом содействия реформированию ЖКХ модернизацию коммунального хозяйства

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 2 апреля встретился генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. На совещании обсудили планы переселения граждан из аварийных домов, капитальный ремонт многоэтажек и модернизацию коммунальной отрасли.

Республика сотрудничает с Фондом с 2008 года. За это время в отрасль ЖКХ Адыгеи направили 1,41 млрд рублей.

«За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более 1,5 тыс. людей, ликвидировано 23 тыс. кв. метров аварийного жилья», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Благодаря совместной работе уже в 2021 году, раньше на три года, в республике расселят жителей домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Кроме того, в Адыгее запланировали капитально отремонтировать 139 многоэтажек. В домах и школах теперь будут использовать энергоэффективные технологии.

2 апреля Адыгея и Фонд ЖКХ подписали контракт, согласно которому часть затрат на установку систем освещения и отопления, утепление фасадов и замены окон возьмет на себя Фонд ЖКХ. В рамках соглашения проведут капремонтдвух многоэтажек в Майкопе и по одному дому в Майкопском и Тахтамукайском районах. После капремонта коммунальные услуги для жильцов этих многоэтажек уменьшатся на 20-25%, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.