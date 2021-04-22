Адыгея получит еще 1,4 млрд рублей на строительство обхода Майкопа

Адыгея

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Адыгея попала в число регионов, которые в 2021 году получат дополнительные деньги на строительство и реконструкцию дорог

Напомним, в 2009 году открыли первую очередь дороги в обход Майкопа — участок длиной 9 км. Вторая очередь, которую начали строить в 2019 году, соединит две трассы: Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск и Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская-Карачаевск, на участке длиной 10,4 км соорудят три моста. В третьей очереди длина магистрали составит 7,5 км.

Ранее федеральные власти утвердили трехлетний план финансирования обхода Майкопа: в 2021 году — 600 млн рублей, в 2022 году — 1,6 млрд рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей.

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22 апреля стало известно, что Правительство РФ распределило средства Резервного фонда между регионами, которые нуждаются в обновлении дорожной сети. Так, Адыгея получит еще 1,4 млрд рублей, эти деньги потратят на возведение дороги в обход Майкопа.

Теперь с учетом этих денег на строительство обхода 2021 году направят 2 млрд рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в 2021 году в республике досрочно выполнили планы нацпроекта, что позволило досрочно приступить к реализации планов нацпроекта на 2022–2023 годы.

«Дорога в обход Майкопа значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города», — резюмировал руководитель региона.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале 2021 года стало известно, что Адыгея дополнительно получит 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.

Деньги Дороги Майкоп Мурат Кумпилов Строительство

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