В Краснодаре перекроют два квартала из-за Дня местного самоуправления

22 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила о еще одном ограничении в центре города. Это связано с тем, что в городе 23 апреля пройдет торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. В этот день с 6:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по двум кварталам улицы Гоголя — от Красноармейской до Рашпилевской.

В мэрии добавили, что участок освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей мероприятия организуют стоянку.

Напомним, с 5 мая в Краснодаре введут одностороннее движение на улице Чапаева, а с 15 мая — на Коммунаров от Буденного до Ленина.