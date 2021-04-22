В Краснодаре перекроют два квартала из-за Дня местного самоуправления

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 апреля перекроют движение из-за торжественного собрания, посвященного Дню местного самоуправления

Напомним, в центре Краснодара 24 апреля ограничат движение из-за парада Кубанского казачьего войска.

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22 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила о еще одном ограничении в центре города. Это связано с тем, что в городе 23 апреля пройдет торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. В этот день с 6:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по двум кварталам улицы Гоголя — от Красноармейской до Рашпилевской.

В мэрии добавили, что участок освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей мероприятия организуют стоянку.

Напомним, с 5 мая в Краснодаре введут одностороннее движение на улице Чапаева, а с 15 мая — на Коммунаров от Буденного до Ленина.

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