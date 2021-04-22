В Геленджике откроют арт-пространство площадью 2 тыс. кв. метров
В Геленджике в курортном сезоне откроют «Дом искусств» площадью 2 тыс. кв. метров с галереей и скульптурами
Напомним, в этом году курортный сезон на Кубани начнется 1 мая. К этому времени в культурном центре «Старый парк» в Кабардинке откроют новый арт-объект «Дом искусств».
На территории в 2 тыс. кв. метров будет картинная галерея с постоянной экспозицией российских художников и скульпторов XIX–XX веков, залы для временных экспозиций и школа творчества.
Посетители увидят картины Леонида Ляха, Граера Аракеляна, Владимира Аксенова, Андрея Аверьянова, Олега Рожкова, Алексея Паршкова и Владимира Белоусова. Там представят скульптурные работы Валентины Кузнецовой, Юлии Лучкиной, Геннадия Панько, Гагика Алексаняна, Александра Зверкова.
В краевом министерстве курортов подчеркнули, что особое место в новом арт-пространстве займет музей православной культуры. В нем представят более 600 экспонатов, в числе которых 200 редчайших скульптурных изображений.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в «Одном театре» доступна персональная экспозиция Натали Домнич «Мысли», в музее Фелицына — фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон». В галерее «Арт-Союз» можно увидеть выставку Людмилы Байцаевой «Сны и мифы».
Также в Краснодаре с 16 по 25 апреля проходит масштабный фестиваль немецкой культуры. В рамках фестиваля, например, открылась выставка, посвященная феминизму.
Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе работает экспозиция «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.