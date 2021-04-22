В Геленджике откроют арт-пространство площадью 2 тыс. кв. метров

В Геленджике в курортном сезоне откроют «Дом искусств» площадью 2 тыс. кв. метров с галереей и скульптурами

Напомним, в этом году курортный сезон на Кубани начнется 1 мая. К этому времени в культурном центре «Старый парк» в Кабардинке откроют новый арт-объект «Дом искусств». На территории в 2 тыс. кв. метров будет картинная галерея с постоянной экспозицией российских художников и скульпторов XIX–XX веков, залы для временных экспозиций и школа творчества. Посетители увидят картины Леонида Ляха, Граера Аракеляна, Владимира Аксенова, Андрея Аверьянова, Олега Рожкова, Алексея Паршкова и Владимира Белоусова. Там представят скульптурные работы Валентины Кузнецовой, Юлии Лучкиной, Геннадия Панько, Гагика Алексаняна, Александра Зверкова.

В краевом министерстве курортов подчеркнули, что особое место в новом арт-пространстве займет музей православной культуры. В нем представят более 600 экспонатов, в числе которых 200 редчайших скульптурных изображений.