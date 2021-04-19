В одном из микрорайонов Майкопа привели в порядок дворовые территории

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в середине апреля побывал в майкопском микрорайоне Черемушки и проверил, как там благоустроили дворовые территории

Дворовые территории по улице 12 Марта и улице Юннатов привели в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Там установили детские площадки, спортивные тренажеры, огородили мусорные контейнеры, обустроили зоны отдыха и автомобильные парковки, спилили аварийные деревья и отремонтировали дороги внутри дворов.

«Сегодня перед нами стоит задача — эффективно реализовать все нацпроекты, в том числе и те, которые направлены на приведение в порядок дворовых территорий. Считаю, что все проекты такого благоустройства должны согласовываться с жильцами близлежащих многоквартирных домов», — отметил Мурат Кумпилов. 

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что в 2021 году на финансирование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект, выделено более 146 млн рублей. На эти деньги в Адыгее хотят благоустроить 13 общественных и 31 дворовую территорию.

Благоустройство Жилье Инфраструктура Майкоп Мурат Кумпилов

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