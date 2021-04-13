В Майкопе решили построить центр тяжелой атлетики

13 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с президентом ФТАР Максимом Агапитовым. На встрече руководитель республики подчеркнул, что тяжелая атлетика входит в число базовых видов спорта в регионе: в Адыгее родились олимпийский чемпион Вартан Кукасьян и победитель первенства Европы и чемпионата мира Родион Бочков.

«Успехи наших именитых земляков служат для молодежи примером и привлекают будущих чемпионов в тяжелоатлетические залы. Убежден, что в сотрудничестве с Федерацией мы сможем добиться еще больших результатов», — сказал Кумпилов.