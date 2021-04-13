В Майкопе решили построить центр тяжелой атлетики

Адыгея

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Власти Адыгеи и Федерация тяжелой атлетики России 13 апреля обсудили строительство нового спортивного центра в республике

13 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с президентом ФТАР Максимом Агапитовым. На встрече руководитель республики подчеркнул, что тяжелая атлетика входит в число базовых видов спорта в регионе: в Адыгее родились олимпийский чемпион Вартан Кукасьян и победитель первенства Европы и чемпионата мира Родион Бочков.

«Успехи наших именитых земляков служат для молодежи примером и привлекают будущих чемпионов в тяжелоатлетические залы. Убежден, что в сотрудничестве с Федерацией мы сможем добиться еще больших результатов», — сказал Кумпилов.

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Он добавил, что в Адыгее больше 400 воспитанников школ олимпийского резерва, а в основной состав сборной России по тяжелой атлетике вошли 8 спортсменов из республики.

Власти Адыгеи объявили, что в Майкопе собираются построить региональный спортивный центр по тяжелой атлетике. Республику уже включили в федеральную госпрограмму, началось проектирование комплекса, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году в Майкопе собираются закончить ремонт спортшколы, а в 2023-м Адыгея готовится принять первенство России по боксу среди юниоров.

Майкоп Мурат Кумпилов Спортивное строительство Тяжелая атлетика

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