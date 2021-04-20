Глава Адыгеи осмотрел детский сад в Адыгейске
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 апреля посетил с рабочим визитом Адыгейск
Руководитель республики во время поездки в Адыгейск осмотрел детский сад № 6 «Нэбзый». Дошкольное учреждение с ясельными группами рассчитано на 240 мест. Детсад построили по нацпроекту «Демография» за 168 млн рублей.
В двухэтажном здании помимо групповых помещений размещены спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. На территории детского сада сделали озеленение, а подъездные дороги благоустроили.
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Мурат Кумпилов оценил оснащение детского сада, побывал на физкультурных и музыкальных занятиях, ознакомился с художественным творчеством ребят, а также осмотрел столовую и изучил меню.
Глава республики акцентировал внимание на необходимости обеспечивать качественное и сбалансированное питание детей и отметил важность воспитания и занятий физкульхтурой.
В пресс-службе главы Адыгеи рассказали, что детский сад «Нэбзый» участвует в работе федеральной инновационной площадки на образовательной платформе «Вдохновение». В дошкольном учреждении проводят занятия по хореографии, новым методикам рисования и изучению иностранного языка.