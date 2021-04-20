Глава Адыгеи осмотрел детский сад в Адыгейске

Руководитель республики во время поездки в Адыгейск осмотрел детский сад № 6 «Нэбзый». Дошкольное учреждение с ясельными группами рассчитано на 240 мест. Детсад построили по нацпроекту «Демография» за 168 млн рублей.

В двухэтажном здании помимо групповых помещений размещены спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. На территории детского сада сделали озеленение, а подъездные дороги благоустроили.