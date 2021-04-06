В Майкопе началась реконструкция Дома офицеров

Майкопский Дом офицеров построили в 1907 году. Раньше здание принадлежало купцу второй гильдии, первому городскому главе Дмитрию Зинковецкому. С января по сентябрь 1918 года там находился Майкопский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Сейчас здание принадлежит Министерству обороны РФ и является памятником архитектуры. Переговоры о его ремонте власти республики начали с Минобороны еще в 2019 году.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 5 апреля сообщил в своем инстаграме, что уже началась подготовка к реконструкции здания, которое давно требовало капремонта. Он отметил, что получил много обращений по вопросу сохранения этого объекта культурного наследия.

«По моему поручению с Министерством обороны РФ проделана большая и кропотливая работа. Поддержку в этом важном деле оказали депутаты Госдумы Владислав Резни и Мурат Хасанов», — отметил глава Адыгеи.

Он также сообщил, что после ремонта в Доме офицеров будут базироваться штаб движения «Юнармия» и Совет ветеранов Адыгеи.