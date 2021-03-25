В Адыгее собираются построить и отремонтировать 16 объектов культуры в 2021 году

Глава республики Мурат Кумпилов принял участие в мероприятии. Он поздравил работников культуры и деятелей искусств с их профессиональным праздником. Кумпилов подчеркнул, что развитие культуры и сбережение уникального наследия России входит в число национальных приоритетов.

Глава Адыгеи также поблагодарил всех, кто во время пандемии поддерживал культурную жизнь в регионе и помог провести Год памяти и славы.

В 2020 году на укрепление инфраструктуры, оснащение учреждений культуры и решение соцвопросов работников отрасли в регионе потратили 1,8 млрд рублей. Деньги пошли, например, на ремонт 12 домов культуры и строительство трех новых, создание пяти мобильных библиотек и реконструкцию Нацмузея, где также возвели пристройку фондохранилища.

В 2021 году в Адыгее собираются построить и отремонтировать 16 объектов культуры, а еще в 17 домах — улучшить материально-техническую базу, сообщили в пресс-службе главы региона.