В Адыгее собираются построить и отремонтировать 16 объектов культуры в 2021 году
В Госфилармонии Адыгеи 25 марта провели торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
Глава республики Мурат Кумпилов принял участие в мероприятии. Он поздравил работников культуры и деятелей искусств с их профессиональным праздником. Кумпилов подчеркнул, что развитие культуры и сбережение уникального наследия России входит в число национальных приоритетов.
Глава Адыгеи также поблагодарил всех, кто во время пандемии поддерживал культурную жизнь в регионе и помог провести Год памяти и славы.
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В 2020 году на укрепление инфраструктуры, оснащение учреждений культуры и решение соцвопросов работников отрасли в регионе потратили 1,8 млрд рублей. Деньги пошли, например, на ремонт 12 домов культуры и строительство трех новых, создание пяти мобильных библиотек и реконструкцию Нацмузея, где также возвели пристройку фондохранилища.
В 2021 году в Адыгее собираются построить и отремонтировать 16 объектов культуры, а еще в 17 домах — улучшить материально-техническую базу, сообщили в пресс-службе главы региона.
Мурат Кумпилов отметил, что поддержка талантливой молодежи и подготовка кадров также входит в число важных направлений работы органов власти Адыгеи.
«Наша главная задача — создать условия для реализации творческого потенциала людей в родной республике, сделать культурную жизнь в регионе более насыщенной, ещё более качественной», — рассказал Кумпилов.
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После вступительного слова глава Адыгеи наградил отличившихся работников отрасли. Потом в Госфилармонии прошел праздничный концерт, на котором выступили ведущие творческие коллективы и популярные артисты республики.