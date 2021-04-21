После реконструкции в здании краснодарского женского училища планируют открыть кафе
Власти Кубани 20 апреля рассказали, на каком этапе находится реконструкция здания женского городского училища
Двухэтажное здание женского городского училища на улице Красной, 101 на пересечении с Длинной построили в XIX веке. Во время Гражданской войны училище закрыли и отдали под госпиталь. С 1950 по 1991 год в нем находился Дом пионеров и школьников. Сейчас здание признано объектом культурного наследия.
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Последние несколько десятилетий училище обнесено забором. В 2017 году на Красной между Пашковской и Длинной отодвинули часть забора, который стоял там 20 лет. Тогда же сообщалось, что в этом квартале собираются построить административно-деловой комплекс. Также там хотели сделать новое здание для театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор». А в конце 2020 года власти рассказали, что вместе с арендатором участка прорабатывают другие варианты развития территории.
В пресс-службе администрации Кубани 20 апреля сообщили, что нынешний владелец здания сделает в нем кафе с обеденным залом и помещением для презентации блюд авторской кухни.
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Вице-губернатор края Сергей Болдин рассказал, что здание не использовалось почти 30 лет и сменило нескольких владельцев. Нынешний собственник получил все необходимые экспертизы и согласования для реставрации. Ремонт владелец проведет за свой счет.
Как писали Юга.ру, в прошлом году городские власти сообщили, что восстановят дом купца Лихацкого, который является объектом культурного наследия. Его реставрацию обещали начать в конце 2021 года.