Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара. Свои проекты предложили студенты-архитекторы

Департамент архитектуры Краснодара 25 декабря показал работы участников студенческого конкурса проектов. На них представлено новое здание Кубанского казачьего хора

Всероссийский конкурс для студентов-архитекторов стартовал 1 сентября. Студентам предложили сделать проект нового здания для театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор». Организаторы конкурса разместили территорию для проектирования в пределах квартала улиц Красной, Длинной, Рашпилевской и Пашковской — участок земли напротив отеля Marriott.

Студенты должны были сделать проект здания, которое гармонирует со сложившейся застройкой центра Краснодара, продумать благоустройство окружающей территории, транспортную и пешеходную логистику. Проектируемое здание должно было отвечать всем нуждам Кубанского казачьего хора: иметь помещения для репетиций и выступлений, гардеробы, гримерки, банкетный зал, кабинеты и парковку. Все здание должно было иметь площадь примерно 23 тыс. 380 кв. метров. Результаты конкурса департамент архитектуры Краснодара огласил 25 декабря. В нем приняли участие студенты 15 вузов из 11 регионов России, они представили 82 проекта. Всем проектам присвоили индивидуальные номера, поэтому члены жюри выбирали победителей, не зная их имен.

Первое место в конкурсе досталось студентке Московского архитектурного университета Марии Щукиной. Она выиграла главный приз — 400 тыс. рублей. Групповая работа студенток КубГУ Дарьи Кузьменко и Юлии Стариковой стала второй. Им выплатят 250 тыс. рублей. Третье место заняли Александра Покидова и Юлия Степанова из Московского архитектурного института, им положено 150 тыс. рублей.

Еще один проект, который не попал в призеры конкурса, выполнили Александр Балюк, Маргарита Авдюшева, Кристина Сагукян, Алла Болдырева и Алина Никитина. Они показали 3D-визуализацию. На ней хорошо видно, каким может быть новое здание.

Секретарь жюри конкурса Александр Лащенков объяснил журналисту портала Юга.ру, что проведенный конкурс не означает начало строительства нового здания Кубанского казачьего хора. «В департаменте архитектуры провели конкурс, но все остальное будет решать администрация Краснодарского края», — сказал он.

При этом на сайте Кубанского казачьего хора 23 декабря написали, что под здание театрального комплекса уже выделили участок земли. Лащенков добавил, что проекты, которые сделали студенты, — концептуальные. Чтобы стать основой для нового здания Кубанского казачьего хора, студенческий проект должен быть переработан архитекторами-профессионалами. Однако конкурс предоставил много свежих идей, отметил секретарь жюри.