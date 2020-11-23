Узнали о судьбе участка напротив отеля Marriott в Краснодаре. Год назад там хотели строить здание Кубанского казачьего хора

Портал Юга.ру узнал у администрации Краснодара, кому принадлежит объект культурного наследия на улице Красной, 101 и что с ним планируют делать

В ноябре портал Юга.ру направил запрос в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы узнать, в чьей собственности находится земельный участок и здание Женского городского училища на улице Красной, 101. Также редакция поинтересовалась, когда и почему здание перестали эксплуатировать, планирует ли мэрия его реставрировать и какова дальнейшая судьба у памятника истории и культуры. 23 ноября в пресс-службе мэрии порталу Юга.ру ответили, что земельный участок и само здание находится в собственности третьих лиц. Женское городское училище является памятником истории и культуры Краснодара, в 1987 году его признали объектом культурного наследия. Согласно закону, за все работы по сохранению здания отвечает управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Здание будут сносить? В департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара не поступало уведомлений о планируемом сносе здания. Также не выдавалось разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. При этом в мэрии уточнили, что у них нет оснований для ремонта или реставрации дома. У кого оно в аренде? По данным департамента муниципальной собственности и городских земель, более 20 лет ограждены смежные земельные участки, один из которых — по улице Красной, 101 (он находится в частной собственности, в мэрии так и не уточнили, в чьей именно), второй — между улицами Пашковской и Длинной. Он находится в аренде у ООО «Русская логистика» с видом разрешенного использования: для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Согласно пунктам договора арендатор обязан: использовать участок по его целевому назначению;

не допускать нецелевое использование земельного участка, в том числе самовольное строительство на земельном участке;

не допускать пользоваться земельным участком с существенными нарушениями условий договора либо с неоднократными нарушениями. Годовая арендная плата по договору в 2020 году составляет 811 тыс. 819 рублей. По состоянию на 17 ноября задолженности по договору арендной платы нет.

На участке будут что-то строить? Портал Юга.ру вспомнил, что в ноябре 2014 года компания ООО «БЭЛ Девелопмент» из Москвы планировала начать на участке по улице Красной, 101 строительство административно-делового комплекса «Континент». Соглашение по нему с властями города подписали еще в 2014 году, однако проект так и не реализовали. В мэрии объяснили, что в сентябре 2014 года действительного заключалось соглашение о планах строительства коммерческого объекта по улице Красной между Пашковской и Длинной. Однако в декабре 2017-го документ расторгли в одностороннем порядке, так как компания не приступила к реализации в указанные сроки. Кроме того, в отношении земельного участка шли судебные разбирательства. В декабре 2019 года студентам предложили сделать проект нового здания для театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор». Организаторы конкурса разместили территорию для проектирования в пределах квартала улиц Красной, Длинной, Рашпилевской и Пашковской — участок земли напротив отеля Marriott. Тогда сообщалось, что проведенный конкурс не означает начало строительства нового здания. Этот вопрос будут решать власти Кубани. В пресс-службе мэрии в ответе на запрос ничего не сказали о планах по строительству нового здания театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор».