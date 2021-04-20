В школе Армавира во время урока обрушился потолок на детей

Утром 20 апреля в одном из кабинетов школы № 2 Армавира обрушился потолок, есть пострадавшие

Потолок обвалился во время урока в кабинете на втором этаже. Трех учащихся 2 «Б» класса с ушибами и ссадинами бригадой скорой помощи доставили в больницу. Медики осмотрели школьников и двоих госпитализировали — мальчика и девочку девяти лет.

Четырехэтажную школу построили в 1956 году. Площадь обрушения — около 10 кв. метров. По данным краевой прокуратуры, обвалился турлучный потолок (плетень, обмазанный глиной), который был спрятан под навесным потолком. Ремонт в помещении делали в 2018 году.

После ЧП учащихся перевели в другой кабинет, школа работает в обычном режиме, уточнили в оперштабе Кубани.