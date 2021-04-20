В школе Армавира во время урока обрушился потолок на детей
Утром 20 апреля в одном из кабинетов школы № 2 Армавира обрушился потолок, есть пострадавшие
Потолок обвалился во время урока в кабинете на втором этаже. Трех учащихся 2 «Б» класса с ушибами и ссадинами бригадой скорой помощи доставили в больницу. Медики осмотрели школьников и двоих госпитализировали — мальчика и девочку девяти лет.
Четырехэтажную школу построили в 1956 году. Площадь обрушения — около 10 кв. метров. По данным краевой прокуратуры, обвалился турлучный потолок (плетень, обмазанный глиной), который был спрятан под навесным потолком. Ремонт в помещении делали в 2018 году.
После ЧП учащихся перевели в другой кабинет, школа работает в обычном режиме, уточнили в оперштабе Кубани.
По факту случившегося прокуратура, управление образования Армавира и следственный комитет начали проверки. На место выехал следователь, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено. В 13:23 в пресс-службе СК опубликовали фотографии с места происшествия и рассказали, что следователи опрашивают руководство, педагогический состав и работников школы. Также следователи проанализируют организационно-распорядительную и техническую документацию, выяснят, кто занимался ремонтом школы. Кроме того, назначена экспертиза, чтобы установить причины обрушения и соответствие технического состояния здания строительным нормам и требованиям безопасности.
Напомним, 10 января в Краснодаре из-за снегопада обрушился надувной купол спортивного комплекса «Екатеринодар». Следователи начали проверку, а глава города предложил построить на месте спорткомплекса другой спортобъект. Надувной купол восстановили к 28 января.