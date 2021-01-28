В Краснодаре восстановили надувной купол спорткомплекса, который обрушился во время снегопада

Власти Краснодара рассказали о завершении ремонта спорткомплекса, крыша которого рухнула во время январской непогоды

11 января следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения, а 18 января городские власти обсудили ситуацию со спорткомплексом. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что нужно запросить финансирование для строительства капитального объекта вместо нынешнего здания.

10 января в Краснодаре прошел снегопад. Из-за непогоды остановилась работа аэропорта и общественного транспорта, а из-за налипшего снега обрушился надувной купол спортивного комплекса «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской.

28 января в пресс-службе администрации города сообщили, что воздухоопорный купол спорткомплекса отремонтировали и снова натянули над зданием. Сотрудники спорткомплекса, муниципального учреждения «Дирекция спортивных объектов» и спасатели несколько дней расчищали объект от снега, затем от наледи, которая появилась из-за резкого потепления. После этого специалисты заклеили поврежденные места. Вскоре в комплексе планируют возобновить тренировки.

Первышов в своем телеграм-канале 28 января снова отметил, что на месте отремонтированного здания требуется новый объект:

«Комплекс уже даже морально устарел. Здесь, конечно, нужен не воздухоопорник, а капитальное здание. Тем более, земельный участок позволяет поставить даже два ФОКа [физкультурно-оздоровительный комплекс — Юга.ру] по примеру того, который мы построили в Юбилейном микрорайоне. Возьмём за основу этот проект и попробуем его продублировать на Восточно-Кругликовской».

Глава краевого центра подчеркнул, что дети могут заниматься в таких комплексах бесплатно.