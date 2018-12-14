В одной из школ Севастополя на перемене обвалился потолок — СМИ

СМИ 14 декабря сообщили о том, что в одной из школ Севастополя обвалился потолок

Инцидент произошел в школе № 3 в 12:20. Ученица снимала на видео потолок в коридоре, с которого после утреннего дождя капала вода. Через несколько секунд кусок потолка рухнул на пол. В результате происшествия никто не пострадал, пишет издание «Примечания» .

Родители школьников рассказали, что место происшествия оградили лавочками, по которым тут же начали бегать первоклассники. Детей загнали на уроки и попросили удалить с телефона все фото и видео, родителям ничего не сообщили.

Директор школы Анжелла Евгущенко заверила, что новых обрушений не будет, несмотря на то, что школа нуждается в ремонте. Год назад она говорила о необходимости отреставрировать фасад и бывший храм, который находился в актовом зале школы.

По данным телеграм-канала Mash, школа, построенная в 1875 году, пять лет не получала деньги на ремонт.