Задержки рейсов, обрушение крыши и перебои в работе общественного транспорта. В Краснодаре прошел снегопад и вот что случилось

Краснодарский край

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Портал Юга.ру собрал информацию о самых значимых происшествиях, которые случились в Краснодаре 10 января из-за непогоды

Утром 10 января в Краснодаре начался сильный снегопад. Для расчистки дорог и обработки противогололедными материалами в краевом центре задействовали 37 спецмашин, сообщили днем в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ухудшение погодных условий привело к сбоям в работе общественного транспорта, обрушению строительных конструкций, задержке авиарейсов и пробкам. Портал Юга.ру собрал информацию о самых значимых происшествиях в городе, вызванных непогодой.

Из-за аварии на сетях теплоснабжения жители 151 многоквартирного дома остались без тепла и горячей воды

Прорыв произошел ночью 10 января на Ставропольской, 189/1. В район отключения попали дома по улицам Шевченко, Димитрова, Новороссийской, Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Воронежской, а также 12 соцобъектов.

Аварию устраняют 10 специалистов «АТЭК» и 6 единиц техники. Мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на месте происшествия и написал в своем телеграме, что поручил завершить ремонтно-восстановительные работы до конца дня.

Задержаны и отменены рейсы в аэропорту Краснодара

Из-за непогоды приостановилась работа аэропорта Краснодара. Чтобы расчистить аэродром от снега, на перроне и взлетной полосе работают 12 спецмашин. По последней информации, аэропорт ограничил прием воздушных судов до 20:00. Пассажирам в терминале стали выдавать горячее питание.

Согласно данным онлайн-табло, задержан прилет в Краснодар 17 рейсов и 4 рейса отменены. Также задерживается вылет 14 рейсов, отменены 7.

Парализовало работу общественного транспорта

В 13:47 на пересечении улиц Клинической и Крупской произошел обрыв линий. Под тяжестью выпавшего снега дерево упало на контактную сеть. Из-за обрыва в оба направления встали трамваи №1, 2, 5, 8, 15.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ» движение удалось восстановить в 17:30. Простой составил 3 часа 43 минуты.

Из-за ДТП на улице Сормовской на 1 час 10 минут приостановилось движение тролейбусов. В 16:00 движение было полностью восстановлено, рассказали в официальном телеграм-канале мэрии города.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару пока не располагают подробностями случившегося ДТП.

Обрушилась крыша спорткомплекса

Оперативному дежурному поступила информация об обрушении крыши в Краснодаре. Прибывшие на место спасатели установили, что одноэтажное кирпичное здание имеет надувную купольную крышу. Ее спустил собственник объекта по технологическим причинам. Погибших и пострадавших нет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вице-мэр Краснодара Антон Смертин побывал на месте происшествия. Он рассказал, что около 16:00 из-за налипания мокрого снега опустилась крыша спорткомлекса «Екатеринодар», расположенного по улице Восточно-Кругликовская 66/1.

«По информации МБУ "Дирекция спортивных объектов", четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до этого. На момент опускания крыши в залах никого не было. В ближайшее время начнутся аварийно-восстановительные работы — будут собирать снег с крыши. Завтра станет понятно, когда можно будет восстановить купол», — написал Смертин в своем телеграм-канале.

В город вернулись пробки

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», средняя загруженность дорог Краснодара днем 10 января составила 3 балла, что на 1 балл больше, чем было зафиксировано вчера и обычно фиксируется в это время.

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Так, по улице Российской по направлению в центр города зафиксировали пробку в 4 балла (на 2 балла выше обычного), 3-балльные пробки (на 2 балла выше обычного) скопились по улице Сормовской в центр и по улице Ставропольской в сторону Мачуги.

Крупнейшими пробками к моменту публикации новости стали:

  • 15:03 — трасса Краснодар — Кропоткин от БПРМ до Восточного Обхода. Пробка протяженностью 4 км продержалась 1 час;
  • 14:43 — Ближний Западный Обход от улицы Народной до Покрышкина. Пробка длиной 2,4 км продержалась 1 час 50 минут;
  • 14:23 — Восточный обход от 1345 км до Адыгейской улицы. Пробка в 2,2 км продержалась 40 минут;
  • 14:59 — Северная улица, от улицы Седина до улицы Тургенева. Пробка на отрезке 2,1 км продержалась 2 часа 30 минут;
  • 14:51 — Тургеневское шоссе, от остановки «Рынок» до улицы Калинина. Пробка в 1,8 км продержалась 1 час 20 минут.

Непогода на Кубани продержится минимум до 12 января

Как писали Юга.ру, МЧС Кубани опубликовали экстренное предупреждение на 10-12 января по налипанию снега мокрого снега на проводах и деревьях и сильном гололеде.

Также до 12 января в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 2 км прогнозируется сход снежных лавин. Кроме того, из-за осадков сегодня и завтра на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды.

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