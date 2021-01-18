Мэр Краснодара предложил построить другой спортобъект на месте спорткомплекса «Екатеринодар», где из-за снега рухнула крыша

Напомним, 10 января Краснодар завалило снегом. Непогода парализовала работу местного аэропорта и общественного транспорта. В городе повалило деревья, а под тяжестью снега обрушился воздухоопорный купол спортивного комплекса «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской. Занятие у детей закончилось за час до происшествия, поэтому никто не пострадал.

На следующий день следком Кубани начал доследственную проверку по факту обрушения купола. Следователи собирались изучить строительную документацию спорткомплекса и установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за расчистку снега на куполе.

Как уточнял 11 января в своем телеграм-канале вице-мэр города Антон Смертин, основную часть работ по очистке от снега уже завершили. На объекте до 4:00 и в течение дня работали около 40 человек, а снег убирали с купола при помощи автокрана.

На заседании Смертин рассказал, что крыша «просела» из-за налипания снега. Сейчас специалисты латают дыры на куполе. Работы планируется завершить к 28 января и возобновить занятия детей в спорткомплексе.

Глава города Евгений Первышов отметил, что в этом году нужно запросить финансирование для строительства капитального объекта вместо нынешнего спорткомплекса. Он напомнил, что в начале февраля в Юбилейном микрорайоне откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, такой же проект собираются реализовать по улице Вавилова.

«Думаю, это хорошее типовое решение. Давайте тогда "привяжем" именно этот объект. В принципе, проектная документация есть, это займет не так много времени. Может быть, этот проект реализуем на этой территории. Понятное дело, воздухоопорник необходимо подлатать, запустить в работу. И уже при получении финансирования мы лучше капитальный объект построим на этой территории», — заявил Первышов.