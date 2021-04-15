На Кубани «Тотальный диктант — 2021» написали около 1 тыс. человек

Краснодарский край

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Организаторы «Тотального диктанта» 15 апреля рассказали, как прошла акция в Краснодаре и Усть-Лабинске в 2021 году

Напомним, в 2020 году из-за пандемии международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые за 16 лет прошла в онлайн-формате.

В 2021 году Краснодарский край вместе со всем миром писал диктант в традиционном формате 10 апреля. Акцию провели в Краснодаре и в Усть-Лабинске. Для подготовки к диктанту на Кубани 25 марта запустили онлайн-курс по русскому языку.

Чтецами стали главный архитектор Краснодара Наталья Машталир и вице-мэр города Антон Смертин. А окончательный список чтецов организаторы представили 5 апреля. В него попали журналисты, телеведущие, писатели, педагоги и другие известные персоны Кубани.

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В этом году к международной акции присоединились 675 тыс. 198 человек, сообщается на сайте «Тотального диктанта». Отрывок из рассказа Дмитрия Глуховского «Обещания» на Кубани написали около 1 тыс. человек.

В акции было задействовано 32 чтеца и 124 волонтера. Работы проверили 44 сотрудника филологического факультета КубГУ.

«Текст этого года был грамматически и пунктуационно сложным. В нем использовались нормы и правила русского языка, которые редко встречаются в повседневной жизни. Большинство участников написали диктант целиком и хорошо справились с заданием», — рассказала координатор акции в Краснодаре и Усть-Лабинске Алена Чавычалова.

Узнать результаты диктанта, посмотреть свою работу и уточнить информацию о награждении участники смогут в личном кабинете на сайте totaldict.ru.

Партнерами «Тотального диктанта» в Краснодаре и Усть-Лабинске стали фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», агентство недвижимости «Аякс», компания «Ростелеком» и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Акции Вольное дело Краснодар Лингвистика Образование Развлечения Тотальный диктант Усть-Лабинский район

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