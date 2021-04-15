На Кубани «Тотальный диктант — 2021» написали около 1 тыс. человек

Организаторы «Тотального диктанта» 15 апреля рассказали, как прошла акция в Краснодаре и Усть-Лабинске в 2021 году

Напомним, в 2020 году из-за пандемии международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые за 16 лет прошла в онлайн-формате.

В 2021 году Краснодарский край вместе со всем миром писал диктант в традиционном формате 10 апреля. Акцию провели в Краснодаре и в Усть-Лабинске. Для подготовки к диктанту на Кубани 25 марта запустили онлайн-курс по русскому языку.