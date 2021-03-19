Весной 2020 года из-за пандемии отменили международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» и провели ее осенью в онлайн-формате. В этом году акция пройдет 10 апреля и выйдет в офлайн. Ее участниками также смогут стать жители нескольких городов Кубани.

Для тех, кто хочет подготовиться к диктанту, в Краснодарском крае устроят онлайн-курс по русскому языку. Его проведет заместитель декана филологического факультета КубГУ Варвара Головко. Подготовка начнется 25 марта и будет состоять из четырех видеоуроков. Слушатели разберут сложные случаи орфографии и пунктуации, выполнят домашние задания, а в конце напишут проверочный диктант. Присоединиться к курсам можно в телеграм-канале или в чате WhatsApp.