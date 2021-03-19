Перед «Тотальным диктантом» для жителей Кубани проведут подготовительные курсы
В Краснодарском крае 25 марта стартует онлайн-курс по русскому языку для подготовки к «Тотальному диктанту — 2021»
Весной 2020 года из-за пандемии отменили международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» и провели ее осенью в онлайн-формате. В этом году акция пройдет 10 апреля и выйдет в офлайн. Ее участниками также смогут стать жители нескольких городов Кубани.
Для тех, кто хочет подготовиться к диктанту, в Краснодарском крае устроят онлайн-курс по русскому языку. Его проведет заместитель декана филологического факультета КубГУ Варвара Головко. Подготовка начнется 25 марта и будет состоять из четырех видеоуроков. Слушатели разберут сложные случаи орфографии и пунктуации, выполнят домашние задания, а в конце напишут проверочный диктант. Присоединиться к курсам можно в телеграм-канале или в чате WhatsApp.
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Чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», нужно будет зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Ожидается, что в этом году свои знания проверят около 2 тыс. жителей Кубани, рассказали порталу Юга.ру организаторы акции.
В Краснодаре и в Усть-Лабинске акцию проведут при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2019 году «ЕДОДОЙ» устроил альтернативный «Тотальный диктант» на хоссонитском языке, придуманным поэтом Валерием Нугатовым.