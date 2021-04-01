Главный архитектор Краснодара и вице-мэр будут читать «Тотальный диктант»
10 апреля заместитель главы Краснодара Антон Смертин и главный архитектор города Наталья Машталир станут чтецами на «Тотальном диктанте – 2021»
В этом году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 14:00. Участники запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». В Краснодаре откроется десять площадок общей вместимостью 1,2 тыс. мест. Еще две локации для 150 человек запустят в Усть-Лабинске. Записаться для участия в акции можно на totaldict.ru.
1 апреля стало известно, что чтецом на площадке в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» будет главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Об этом она написала в своем инстаграме.
Порталу Юга.ру Машталир рассказала, что будет чтецом в третий раз. При этом пишущим участником она была только раз — в 2020 году, когда акция проходила онлайн.
«Обычно я не успеваю зарегистрироваться. Очень классно писать, когда на площадках читают классные актеры, интересные люди. Но у них всегда ажиотаж, и я не попадаю», — заключила она.
Смотрите:
Архитектор отметила, что участвует в качестве чтеца, так как любит читать:
«А еще читать вслух полезно. И говорят, что у меня это неплохо получается».
Также она рассказала, какие книги любит:
«Если говорят о классике, то людей делят на любителей Толстого и любителей Достоевского. Так вот Толстого я люблю, а последнего — нет. Если говорить о последних отечественных книгах, то купила недавно в аэропорту «Риф» Алексея Поляринова. Она уже пошла по всем друзьям. Очень качественная книга».
Также зачитывать текст на диктанте будет вице-мэр Краснодара Антон Смертин. Порталу Юга.ру он сообщил, что выступит на филологическом факультете КубГУ.