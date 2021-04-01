Главный архитектор Краснодара и вице-мэр будут читать «Тотальный диктант»

В этом году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 14:00. Участники запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». В Краснодаре откроется десять площадок общей вместимостью 1,2 тыс. мест. Еще две локации для 150 человек запустят в Усть-Лабинске. Записаться для участия в акции можно на totaldict.ru.

1 апреля стало известно, что чтецом на площадке в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» будет главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Об этом она написала в своем инстаграме.

Порталу Юга.ру Машталир рассказала, что будет чтецом в третий раз. При этом пишущим участником она была только раз — в 2020 году, когда акция проходила онлайн.

«Обычно я не успеваю зарегистрироваться. Очень классно писать, когда на площадках читают классные актеры, интересные люди. Но у них всегда ажиотаж, и я не попадаю», — заключила она.