На двух платных участках трассы М-4 «Дон» на Кубани начнут действовать сезонные тарифы

В Краснодарском крае с 16 апреля начнут действовать сезонные тарифы на проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Сезонные тарифы на проезд в дневное время c понедельника по четверг будут действовать до 17 октября. В Краснодарском крае платными участками М4 «Дон» являются 1119–1195 км и 1195–1319 км.

Тарифы останутся на уровне прошлого года, уточнили в пресс-службе ГК «Автодор». Так, проезд по всем платным участкам М4 «Дон» от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле с использованием транспондера (устройства автоматической оплаты проезда) обойдется в 1 тыс. 584 рубля, наличными или по банковской карте водителям придется заплатить 1 тыс. 760 рублей.