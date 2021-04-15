На двух платных участках трассы М-4 «Дон» на Кубани начнут действовать сезонные тарифы
В Краснодарском крае с 16 апреля начнут действовать сезонные тарифы на проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Сезонные тарифы на проезд в дневное время c понедельника по четверг будут действовать до 17 октября. В Краснодарском крае платными участками М4 «Дон» являются 1119–1195 км и 1195–1319 км.
Тарифы останутся на уровне прошлого года, уточнили в пресс-службе ГК «Автодор». Так, проезд по всем платным участкам М4 «Дон» от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле с использованием транспондера (устройства автоматической оплаты проезда) обойдется в 1 тыс. 584 рубля, наличными или по банковской карте водителям придется заплатить 1 тыс. 760 рублей.
Также изменится минимально доступный размер скидки при оплате проезда с использованием транспондера. Для легковых автомобилей он составит 10%. Дополнительная скидка до 15% при участии в программе лояльности для пользователей транспондеров сохранится.
Тарифы также введут на участке трассы М11 «Нева» и М3 «Украина». Цены за проезд по ЦКАД останутся без изменений. Обновленная тарифная сетка представлена на сайте «Автодора».
Напомним, в Краснодарском крае с водителей стали взимать плату за проезд по М4 «Дон» в конце апреля 2019 года. Нововведения возмутили жителей станицы Павловской, расположенной возле этого платного участка, жителей Кущевского и Крыловского районов. В прошлом году власти региона пообещали ввести для них абонементы на проезд.