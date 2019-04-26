С 29 апреля станет платным участок трассы М4 «Дон» на Кубани

В Краснодарском крае с 29 апреля с водителей начнут взимать плату за проезд по участку федеральной автодороги М4 «Дон»

На участке от 1195 км (возле станицы Павловской) до 1319 км (Краснодар) организовали открытую систему сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, независимо от пройденного расстояния. Платить нужно будет при каждом пересечении пункта взимания платы, который находится на 1223 км трассы М4 «Дон».

Существует три способа оплаты проезда: наличные, банковская карта и транспондер T-pass. Стоимость проезда при оплате наличными или картой для легковых автомобилей составит 200 рублей днем и 120 рублей ночью. Автомобилисты, использующие транспондер, получат скидку 20%.

Для водителей транспортных средств первой и второй тарифных групп (легковые автомобили и небольшие грузовики) сделали абонементы на 20 или 50 поездок, срок действия которых — 90 дней. По абонементу на 20 поездок стоимость одного проезда составит 120 рублей, на 50 поездок — 80 рублей.