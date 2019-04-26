С 29 апреля станет платным участок трассы М4 «Дон» на Кубани
В Краснодарском крае с 29 апреля с водителей начнут взимать плату за проезд по участку федеральной автодороги М4 «Дон»
Режим платной эксплуатации трассы вводится на основании распоряжения Правительства РФ.
На участке от 1195 км (возле станицы Павловской) до 1319 км (Краснодар) организовали открытую систему сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, независимо от пройденного расстояния. Платить нужно будет при каждом пересечении пункта взимания платы, который находится на 1223 км трассы М4 «Дон».
Существует три способа оплаты проезда: наличные, банковская карта и транспондер T-pass. Стоимость проезда при оплате наличными или картой для легковых автомобилей составит 200 рублей днем и 120 рублей ночью. Автомобилисты, использующие транспондер, получат скидку 20%.
Для водителей транспортных средств первой и второй тарифных групп (легковые автомобили и небольшие грузовики) сделали абонементы на 20 или 50 поездок, срок действия которых — 90 дней. По абонементу на 20 поездок стоимость одного проезда составит 120 рублей, на 50 поездок — 80 рублей.
На участке федеральной трассы М4«Дон» 1195-1319 км провели работы по комплексному обустройству и реконструкции. Новый участок отвечает современным международным требованиям к скоростным автодорогам и безопасности дорожного движения на них, прокомментировали в пресс-службе ГК «Автодор».
У этого платного участка есть бесплатная альтернатива, ее маршрут: автодорога Р217 «Кавказ» — автодорога 03 ОП РЗ 03К-002 Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края — трасса М4 «Дон».
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года платную дорогу на Кубани запустили в тестовом режиме, чтобы наладить эксплуатацию и проверить технику на работоспособность. Тогда не было известно, когда с водителей начнут взимать плату. На данный момент система полностью готова, заключили 26 апреля в пресс-службе «Автодора».
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