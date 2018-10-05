На Кубани на трассе М4 «Дон» открыли центр продаж и обслуживания транспондеров — устройств автоматической оплаты проезда

В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» 4 октября открыли центр продаж и обслуживания транспондеров — электронных устройств, позволяющих автоматически оплачивать проезд

Центр находится рядом с пунктом взимания платы на 1223-м километре трассы, между станицами Павловской и Ирклиевской.

В ООО «Автодор — Платные дороги» сообщили, что в центре продаж и обслуживания можно приобрести или взять в аренду транспондер T-pass, пополнить лицевой счет, персонифицировать устройство. Клиенты смогут присоединиться к услуге «Один транспондер для платных дорог» и получить необходимую информацию о тарифах, услугах и сервисах. К оплате принимают наличные деньги и банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и «Мир».

В центре продаж установят терминал моментальной оплаты «Элекснет» для самостоятельного пополнения баланса транспондера. Оплату можно произвести без комиссии по номеру лицевого счета, номеру устройства или номеру мобильного телефона, привязанному к лицевому счету устройства.

Сейчас существует три способа оплаты проезда по платным участкам М4 «Дон». Это наличные деньги, карта или транспондер. При первых двух вариантах необходимо произвести непродолжительную остановку. Использование транспондера позволяет свести к минимуму время прохождения машины через пункты взимания платы. Система самостоятельно определяет класс автомобиля. После этого деньги списываются с лицевого счета и шлагбаум открывается для дальнейшего движения. Базовая скидка на проезд с транспондером составит 20% от полного тарифа, действующего при оплате наличными или банковской картой.