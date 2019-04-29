Жители Кубани выступили против платного участка на М4 «Дон»

Жители станицы Павловской Краснодарского края собрались на автодороге М4 «Дон», требуя отменить платный проезд

С 29 апреля с водителей начали взимать плату за проезд по участку дороги от 1195 км (возле Павловской) до 1319 км (Краснодар). Платить нужно при каждом пересечении пункта взимания платы, который находится на 1223 километре трассы. Стоимость проезда днем для легковых автомобилей составляет 200 рублей, ночью — 120 рублей. Также есть абонементы, по которым стоимость снижается до 80 рублей за поездку.

Режим платной эксплуатации трассы ввели на основании распоряжения правительства РФ. Утром жители Павловской собрались около терминалов оплаты — они возмущены тем, что для них это единственная дорога в соседние населенные пункты, куда многие ездят на работу. К ним приехали полицейские, у которых станичники потребовали объяснений, на каком основании взимается плата и кому принадлежит дорога. Правоохранители потребовали собравшихся выбрать старшего группы и разойтись, чтобы мероприятие не посчитали за несанкционированный митинг.