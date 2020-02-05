Для жителей трех районов Кубани пообещали ввести абонементы на проезд по платной трассе М4 «Дон»
Власти Краснодарского края пообещали разработать льготы на проезд по платной трассе М4 «Дон» для жителей трех районов
В Краснодарском крае с 29 апреля 2019 года с водителей стали взимать плату за проезд на участке федеральной автодороги М4 «Дон». Тогда жители станицы Павловской, расположенной возле этого платного участка, выступили с требованием отменить оплату за проезд. Также нововведения возмутили жителей Кущевского и Крыловского районов.
Еще один пункт взимания платы за проезд на Кубани стали тестировать с 11 июня, а плату начали взимать с 24 июня. После этого жители населенных пунктов, которые находятся вблизи от трассы, стали добиваться отмены взимания с них платы. Они указывали на отсутствие предусмотренных законом альтернативных бесплатных дорог.
В Павловском районе 5 февраля состоялось выездное заседание комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. На нем встретились представители краевой администрации, Законодательного собрания края, госкомпании «Автодор» и общественность.
Директор департамента внутренней политики администрации края Игорь Чагаев заявил, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти компромисс для компании и жителей районов. После встречи власти начнут формировать списки жителей и примерный перечень территорий, куда они выезжают. После этого для них подготовят предложения по снижению тарифа.
Директор департамента инвестиционного и стратегического планирования госкомпании «Автодор» Андрей Лепихов уточнил, что новый тариф сделают максимально комфортным для жителей. Не исключено введение абонементов на проезд с фиксированным количеством поездок. Конкретные предложения сформулируют в течение месяца, сообщили в пресс-службе администрации края.
Напомним, сейчас местным жителям нужно платить при каждом пересечении пункта взимания платы, который находится на 1223-м км трассы. Проезд по ней стоит от 140 рублей для легковых автомобилей и от 210 рублей — для небольших грузовиков.
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