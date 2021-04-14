К сотрудникам студенческого журнала DOXA в Москве пришли с обысками из-за публикаций о протестах
В Москве 14 апреля прошли обыски в редакции и в и в домах сотрудников студенческого журнала DOXA
В журнале DOXA работают студенты Высшей школы экономики Москвы. В своих публикациях они рассказывали об изменении суммы стипендий, принудительном выселении студентов из общежития, преимуществах при поступлении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии. Также журналисты независимого портала публиковали истории об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
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14 апреля в редакцию журнала пришли с обысками, сообщили на своем сайте сотрудники портала. Позже стало известно, что силовики явились домой к нескольким работникам издания и их родителям.
Четырех задержанных редакторов отвезли в следственный комитет. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий в интернете (п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Одному из них, Владимиру Метелкину, на сутки запретили выходить из дома, сообщила «Медиазона».
Поводом для обысков стало видео о запугивании студентов и школьников перед январскими акциями протеста, которое редакция удалила по требованию Роскомндазора, написало «ОВД-Инфо».
Тем временем, в пресс-службе Высшей школы экономики заявили порталу «Подъем», что не имеют никакого отношения к издательству и отказались комментировать обыски.
Текстовую трансляцию происходящего с редакцией DOXA ведут на сайте студенческого журнала.
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Ранее портал Юга.ру не раз писал о давлении на оппозиционеров со стороны работодателей или силовиков. Так, в конце января краснодарским школьникам угрожали арестом за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. В Ростове пришлось уволиться учителю из-за участия в протестной акции, а на Кубани преподаватель за те же действия получил десять суток ареста.
В апреле студент каневского колледжа сообщил, что его заставляют уйти с бюджета из-за поста о Навальном.