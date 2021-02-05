На Кубани учитель получил 10 суток ареста за участие в митинге

На Кубани за участие в несанкционированной акции на 10 суток арестовали учителя, которого обвинили в неповиновении полицейским

Напомним, 23 и 31 января во многих городах России, в том числе в Краснодаре, прошли несанкционированные пикеты в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Портал Юга.ру следил за митингами в режиме онлайн.

3 февраля стало известно, что в Ростове-на-Дону прошел обыск у родственников учителя истории и обществознания Александра Рябчука, который участвовал в пикетах. Позже педагога уволили и арестовали на 5 суток.

Накануне вечером в станице Динской силовики задержали инженера и учителя математики Эдуарда Кунаева, который 31 января участвовал в несанкционированной акции протеста. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале сообщил о задержании и о том, что мужчину предварительно увезли в УВД Краснодара на улице Октябрьской, 121. Юрист заявил, что сразу не смог выяснить, куда увезли педагога — он час звонил в дежурную часть краснодарского УВД, однако там либо бросали трубку, ибо говорили, что Кунаев к ним не поступал.

Около полуночи стало известно, что учитель все-таки находится в отделе на улице Октябрьской и на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).