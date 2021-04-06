Студент каневского колледжа сообщил, что его заставляют уйти с бюджета из-за поста о Навальном

Студент из Каневского района 5 апреля заявил о давлении руководства техникума из-за публикаций в соцсетях об оппозиционном политике Алексее Навальном

Студент выпускного курса Каневского аграрно-технологического колледжа Иван Мамонов 3 апреля опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео в поддержку политика Алексея Навального. В видеоролике парень высказал свою позицию по поводу руководства страны и отношение к оппозиционеру. На следующий день Мамонова вызвали к директору колледжа. Перед входом в кабинет директора студент включил диктофон, а 6 апреля опубликовал аудиозапись разговора на своей странице «ВКонтакте».

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В интервью «Протоколу» молодой человек уточнил, что в беседе принимали участие директор колледжа Александр Скидан, его зам по воспитательной работе и куратор Мамонова Мария Толокнова, замдиректора по учебно-производственной практике Юрий Безмогорычный и юрист Людмила Куприян. В разговоре Скидан сказал, что «у колледжа будут неприятности» и что своим постом парень сделал плохо себе, колледжу и своей семье. На вопрос студента, каким образом публикация в соцсети может навредить, мужчина ответил, что «государство оплачивает его учебу», а Мамонова и его семью силовики занесут в особый список. Директор заявил, что если Мамонов не уважает позицию государства, то он должен отказаться от бюджетного обучения и перейти на коммерческое отделение.

Журналистка портала Юга.ру 6 апреля связалась с директором Каневского аграрно-технологического колледжа Александром Скиданом. Он сначала отказался комментировать ситуацию, но затем пояснил, что действительно разговаривал с Иваном Мамоновым и хотел образумить его. «Парню объяснили, что в настоящий момент он может испортить себе жизнь. Он захотел это записать, ему никто не препятствовал. Его просто предупредили как взрослого молодого человека. Мы считаем, что его затягивает туда, куда ему не следовало бы идти», — прокомментировал Скидан.

Однако после публикации аудиозаписи разговора в одном из каневских пабликов Скидан написал на Мамонова заявление в прокуратуру из-за оскорблений. По мнению директора образовательного учреждения, нелицеприятные комментарии были в сопроводительной подписи к публикации с записью разговора. Мамонов настаивает, что не имеет отношения к тексту поста, так как передал аудиозаписи администраторам страницы, которые и сделали подпись. Иван Мамонов рассказал редакции Юга.ру, что узнал о заявлении в прокуратуру от своей матери. Несмотря на совершеннолетие студента, сотрудники колледжа не стали сообщать ему о заявлении. «Мне это уже не нравится, как они действуют. Тем более заявление в прокуратуру — это уже слишком. Я начала испугался, но потом связался с ребятами из штаба Навального. Они мне рассказали, что ничего страшного», — поделился Мамонов. Он добавил, что намерен и дальше отстаивать свои политические взгляды.