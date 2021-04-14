В Краснодаре экстренно приземлился самолет, летевший в Турцию

Утром 14 апреля в Краснодаре из-за ухудшения состояния пассажирки приземлился самолет, летевший в Турцию

На запасной аэродром краснодарского аэропорта в 5:53 приземлился рейс «Уральских авиалиний», который летел из Домодедово (Москва) в Анталию (Турция). Причина посадки — ухудшение состояния 26-летней пассажирки. На стоянку прибыла скорая медсанчасти, девушку госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 Краснодара в сопровождении четырех родственников, которые летели вместе с ней. Рейс вылетел в Анталию в 7:43, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, Россия открыла международные рейсы в Турцию в августе прошлого года. Однако улететь туда можно было только из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Спустя год международные терминалы заработали в аэропортах Краснодара и Сочи. Однако вылететь из Краснодара в Турцию по-прежнему было нельзя. Из-за угрозы коронавируса авиасообщение между Турцией и Россиией приостановят с 15 апреля и до лета.