Рейс Сочи — Санкт-Петербург сразу после взлета решил вернуться из-за разгерметизации
Экипаж самолета Azur Air, который ночью 11 апреля вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, решил вернуться в аэропорт курорта
После взлета рейса Сочи — Пулково экипаж судна Azur Air сообщил о разгерметизации кабины, рассказал порталу Юга.ру представитель группы компаний «Аэродинамика» Виталий Коренюгин. Он уточнил, что на борту находится 190 пассажиров.
Согласно онлайн-табло сочинского международного аэропорта, судно вылетело на 14 минут позже запланированного — в 20:49.
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После сообщения о возвращении рейса ожидаемым временем посадки в сочинском аэропорту было заявлено 22:05, однако самолет удачно приземлился только в 22:24. Перед этим он сделал несколько кругов перед посадкой.
«В аэропорту все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Подразделения СПАСОП [служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — Юга.ру] ожидали воздушное судно в вместе приземления», — сообщил Конерюгин.
Он заключил, что после посадки самолет установили на стоянку.
Ранее Юга.ру писали о еще одном инциденте, который произошел в аэропорту Сочи. 6 апреля пассажирский самолет из-за сильного бокового ветра промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и пошел на второй круг. Этот момент заснял на видео житель Сочи.