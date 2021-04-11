Рейс Сочи — Санкт-Петербург сразу после взлета решил вернуться из-за разгерметизации

Краснодарский край

Распечатать

Экипаж самолета Azur Air, который ночью 11 апреля вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, решил вернуться в аэропорт курорта

После взлета рейса Сочи — Пулково экипаж судна Azur Air сообщил о разгерметизации кабины, рассказал порталу Юга.ру представитель группы компаний «Аэродинамика» Виталий Коренюгин. Он уточнил, что на борту находится 190 пассажиров.

Согласно онлайн-табло сочинского международного аэропорта, судно вылетело на 14 минут позже запланированного — в 20:49.

Смотрите также:

После сообщения о возвращении рейса ожидаемым временем посадки в сочинском аэропорту было заявлено 22:05, однако самолет удачно приземлился только в 22:24. Перед этим он сделал несколько кругов перед посадкой.

«В аэропорту все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Подразделения СПАСОП [служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — Юга.ру] ожидали воздушное судно в вместе приземления», — сообщил Конерюгин.

Он заключил, что после посадки самолет установили на стоянку.

Ранее Юга.ру писали о еще одном инциденте, который произошел в аэропорту Сочи. 6 апреля пассажирский самолет из-за сильного бокового ветра промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и пошел на второй круг. Этот момент заснял на видео житель Сочи.

Авиация Аэропорты Санкт-Петербург Сочи

Новости

Рейс Сочи — Санкт-Петербург сразу после взлета решил вернуться из-за разгерметизации
Неделя на Кубани начнется с дождей, зато потеплеет до 17 °С
В России появился сайт о проблемах и правах людей с инвалидностью
Скончался краснодарский судья, которого нашли с разбитой головой
Более 700 райдеров в купальниках устроили массовый спуск в горах Сочи. Фото и видео
На Кубани за неделю зарегистрировали 82 смерти от ковида

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Честно скажу, мне не стыдно»
7 апреля, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале