Рейс Сочи — Санкт-Петербург сразу после взлета решил вернуться из-за разгерметизации

Экипаж самолета Azur Air, который ночью 11 апреля вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, решил вернуться в аэропорт курорта

Согласно онлайн-табло сочинского международного аэропорта, судно вылетело на 14 минут позже запланированного — в 20:49.

После взлета рейса Сочи — Пулково экипаж судна Azur Air сообщил о разгерметизации кабины, рассказал порталу Юга.ру представитель группы компаний «Аэродинамика» Виталий Коренюгин. Он уточнил, что на борту находится 190 пассажиров.

После сообщения о возвращении рейса ожидаемым временем посадки в сочинском аэропорту было заявлено 22:05, однако самолет удачно приземлился только в 22:24. Перед этим он сделал несколько кругов перед посадкой.

«В аэропорту все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Подразделения СПАСОП [служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — Юга.ру] ожидали воздушное судно в вместе приземления», — сообщил Конерюгин.

Он заключил, что после посадки самолет установили на стоянку.