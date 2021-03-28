В Краснодаре экстренно приземлился Boeing со 149 пассажирами

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 28 марта из-за проблем с закрылками самолет из Москвы совершил аварийную посадку

По данным на 17:26, аэропорт Краснодара получил сигнал от воздушного судна Boeing-737 сообщением Шереметьево — Краснодар. В пресс-службе аэропорта сообщали, что произошло рассогласование механизации и экипаж объявил аварийную посадку. К месту направили службы экстренного реагирования.

В 18:19 самолет успешно приземлился в краевой столице, никто не пострадал. На борту находилось 149 человек.

По данным сервиса для трекинга воздушных суден в режиме реального времени «Флайтрадар24», перед посадкой самолет сделал несколько кругов над Краснодаром.

Авиация Аэропорты Краснодар

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В Краснодаре экстренно приземлился Boeing со 149 пассажирами
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