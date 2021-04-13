В Краснодаре будут судить мужчину, который 46 раз ударил ножом глухонемую и украл у нее 3 тыс. рублей

Следком 13 апреля рассказал об уголовном деле по факту убийства глухонемой девушки в Краснодаре

Следствие установило, что в ночь на 18 декабря 2020 года в поселке Знаменском под Краснодаром 35-летний житель краевого центра отдыхал с новой знакомой — 27-летней глухонемой, жительницей Кореновского района. Мужчина напал на девушку и 46 раз ударил ее ножом в голову, шею и другие части тела. После этого злоумышленник украл у девушки 3 тыс. рублей и уехал на машине.

Потерпевшей удалось вызвать такси, чтобы сообщить о своем местоположении. Прибывший водитель вызвал медиков. Бригада скорой помощи госпитализировала девушку, но она скончалась на пути в больницу.

«В кратчайшие сроки была установлена причастность обвиняемого к гибели девушки, и он был задержан», — рассказали 13 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений) п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Дело об убийстве в условиях неочевидности — то есть без свидетелей, и с намерением скрыть следы — передали в суд.