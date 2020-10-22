В Анапе мужчина зарубил топором любовницу и разбросал ее вещи по сёлам

Следственный комитет Анапы обвинил мужчину в убийстве женщины, с которой он раньше встречался

В правоохранительные органы Анапы 21 октября обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении своей 47-летней дочери. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Они установили, что вечером 18 октября женщина на своей машине уехала из кафе в селе Витязево, после чего ее никто не видел.

По версии следствия, вечером 18 октября 39-летний мужчина пригласил в гости свою бывшую сожительницу. Во время общения она заявила, что позвонит его нынешней девушке и расскажет о возобновлении отношений. В ответ на это мужчина ударил подругу топором по голове, убив ее. Тело погибшей он положил в багажник ее машины, вывез в район села Гай-Кодзор и оставил там.

После случившегося мужчина на машине убитой передвигался по населенным пунктам Анапского района, где избавлялся от топора и личных вещей женщины. Автомобиль он бросил возле станицы Анапской, а затем уехал из Краснодарского края.

Следователи вместе с полицией установили местоположение мужчины и задержали его. С обвиняемым продолжает работать следователь, он планирует ходатайствовать о заключении под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.