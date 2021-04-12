В Краснодаре откроется художественная выставка «Энсо»

В экспозицию вошли десять абстрактных пейзажей, написанных на холсте акрилом. На каждую работу Серков помещает энсо — один из самых популярных символов в японской каллиграфии. Художник трансформирует и интерпретирует этот знак по-своему.

Андрей Серков занимается живописью с 2000 года. Выставлял свои работы в ЦСИ «Типография», галерее «Глюк» и краснодарском музее имени Коваленко и Центральном доме художника в Москве. Произведения находятся в частных коллекциях в России, Израиле, Украине, Италии, Канаде, США, Чехии.

Выставка будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале по адресу Рашпилевская, 32 ежедневно до 25 апреля с 12:00 до 20:00 (понедельник — выходной). Стоимость билетов 30 рублей. Экспозиция доступна к посещению без возрастных ограничений.