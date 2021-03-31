В Краснодаре откроется бесплатная выставка, на которой покажут кошачий домик
В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 3 апреля откроется экспозиция Fog Palace художников Филипа Хинга и Клуба Суперетте
Работы представлены проектом Catbox Contemporary, основанным Хингом в феврале 2017 года в своей квартире в Риджвуде (Нью-Йорк). Как отдельный арт-объект будет экспонироваться выставочное пространство, расположенное внутри и на ярусах кошачьего домика, созданное художественным коллективом Клуб Суперетте. Его дополнят пять живописных картин Филипа Хинга.
Начало вернисажа в 19:00. Выставка будет работать до 27 апреля по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.
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Ранее Юга.ру писали, что основатели Plague Space намерены вживую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.
В конце 2020 года кураторская группа Plague открыла в краевом центре собственную галерею на Зиповской. На 2021 год галеристы запланировали выставки и российских художников из разных городов, а также публичные дискуссии, призванные полнее осветить художественные стратегии выставляемых авторов.